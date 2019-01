Igralka o svojem liku zlobnice: Popolnoma nora je!

Napeta turška kriminalna serija Maščevanje v visokih petah, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri, je v polnem razmahu. Tista, ki bo v prihodnjih tednih še posebej mešala štrene in ustvarjala zdrahe, je črnolasa Merve, za katero še sama igralka Aslihan Gürbüz , ki jo igra, pravi, da je res prava zlobnica.

Aslihan Gürbüz igra zlobno Merve. Foto: Planet TV

Visokoproračunska turška kriminalna serija, ki so jo snemali med letoma 2017 in 2018, s seboj prinaša nadvse napeto zgodbo in štiri močne ženske like, ki poleg napetosti in drame prinašajo tudi kanček humorja. Svet mračnih skrivnosti visoke družbe nam predstavijo štiri junakinje, prijateljice iz otroštva, ki med seboj nimajo poravnanih računov, vse pa se med seboj razlikujejo tako po karakterju kot po slogu oblačenja.

Igralka je za svoj lik Merve povedala, da se ji kljub zlobi zdi malce komična.

Glavna zlobnica med njimi je temnolasa Merve, ki jo je upodobila 35-letna turška igralka Aslihan Gürbüz. Zvezdnica je diplomirala iz igre na turški univerzi Selçuk, širši javnosti je postala poznana z vlogo v komični seriji Yahsi Cazibe, za katero je prejela tudi več nagrad.

Za vlogo Merve je sama povedala, da je zagotovo najbolj zlobna od vseh štirih žensk v seriji Maščevanje v visokih petah ter da se je njenega lika resnično treba bati. "Merve je najbolj zlobna, najbolj mračna in najbolj nevarna med njimi. Popolnoma nora je. Pravzaprav se vsakodnevno srečujemo s takšnimi ljudmi – to so lahko naši šefi, učitelji, kolegi, sosedi … A sama sem takšne osebe vedno doživljala malce komično, zato se mi je tudi Merve takoj zazdela malce smešna," je igralkino izjavo o vlogi v seriji povzemal Index.hr.

