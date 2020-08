Igralec razkril, kako je pristal v masažni kadi z Davidom Beckhamom #video

Danes ob 13. uri si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval igralec Jesse Tyler Ferguson, ki je navduševal v seriji Sodobna družina (Modern Family). Tokratnemu voditelju Seanu Hayesu je med drugim razkril, da je bil prav on glavni "krivec" za to, da je nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham sodeloval v enem od prizorov v tej priljubljeni humoristični seriji.

"V zadnji sezoni serije Sodobna družina sem bil kar pogosto slečen. Snemali smo prizore v masažni kadi, bil sem pod prho," je v oddaji Ellen igralec Jesse Tyler Ferguson v smehu razlagal tokratnemu voditelju, igralcu iz serije Will in Grace Seanu Hayesu. Ob tem je priznal, da je bil navdušen nad tem, da je lahko snemal prizor skupaj z Davidom Beckhamom v masažni kadi, in se pohvalil, da je bil med snemanjem tega prizora lahko povsem sproščen, saj je nogometnega zvezdnika poznal že od prej.

"Nekako sem Davida Beckhama poznal od prej. Nanj in na njegovo ženo Victorio Beckham sem naletel pred vhodom v eno izmed telovadnic in povedala sta mi, da sta velika oboževalca naše serije. Dal sem jima telefonsko številko in jima rekel, naj me pokličeta, če bosta želela priti na snemanje."

Še isti dan je Victoria pisala Fergusonu in mu sporočila, da bi z družino prišli na ogled snemanja že naslednji dan. "Ko so se pojavili, so vsi šepetali: 'Beckhamovi so tukaj. Si že slišal, da so Beckhamovi tukaj?' Jaz pa sem ponosno odvrnil: 'Oni so moji gostje!'"

V prizoru z masažno kadjo je sodelovala tudi zvezdnica serije Prijatelji Courteney Cox, ki je odigrala vlogo žene Davida Beckhama. Tudi ona ni skrivala navdušenja nad svojim takratnih soigralcem in sliko iz masažne kadi objavila na svojem profilu na Instagramu.

Odlomek iz oddaje si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri na Planetu.

