Gordon Ramsay zavrnil Donalda Trumpa

Gordon Ramsay, znan po svojem ostrem jeziku in tem, da ne varčuje z besedami, je ponudbo predsednika Združenih držav Amerike vljudno zavrnil z besedami: "Hvala, ampak ne, hvala." Na slavnostni pogostitvi so se sicer zvrstili tudi številni drugi pomembneži, predsednica vlade Združenega kraljestva Theresa May, kabinet ministrstva in nekateri najpomembnejši britanski poslovneži.

Gordon Ramsay že kuhal za politike

Ramseyjev razlog menda naj ne bi bilo izogibanje politiki na splošno, kot so to menili v Veliki Britaniji. V preteklosti je že kuhal za pomembne politične osebe. Pred približno desetletjem za predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Prejeto plačilo je nato daroval v dobrodelne namene. Na odprtju svoje restavracije v Cape Townu leta 2009 je kot častnega gosta gostil tudi Nelsona Mandelo.

Z veseljem bi kuhal za Hillary Clinton

Gordon je med drugim razkril, da bi z največjim veseljem kuhal Hillary Clinton, Trumpovi nasprotnici na volitvah leta 2016, zato ne čudi dejstvo, da ga kuhanje za aktualnega ameriškega predsednika ni zanimalo. Na vprašanje revije Bon Appétit, kaj bi postregel Hillary Clinton, je odgovoril: "Rekel bi, da nekaj avtentičnega, bogatega okusa v omaki z rdečim vinom, recimo pečena rebrca. Vem, da razume, kaj je dobra hrana."

