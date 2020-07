Carrey razkril, katera igralka je bila ljubezen njegovega življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minilo je sicer že dvajset let, odkar sta bila Jim Carrey in Renee Zellweger kratek čas par, vendar ima, kot kaže, igralka še vedno posebno mesto v igralčevem srcu.

V zadnjem intervjuju v oddaji The Howard Stern Show je voditelj igralca Jima Carreyja spraševal tudi o njegovi napol domišljijski knjigi Memoirs and Misinformation, ki temelji na njegovem resničnem življenju in ki je pred kratkim prišla na prodajne police. Pri tem ga je zanimalo, kako iskren je bil pri pisanju, da je Renee Zellweger njegova zadnja velika ljubezen.

"Bila je posebna zame, zelo posebna," je povedal 58-letni igralec, ki ga je med filmske zvezde ponesla vloga odbitega živalskega detektiva Acea Venture. Voditelj ga je nato vprašal, ali se mu zdi, da je izpustil iz rok edinstveno priložnost, ko sta se razšla.

"Ničesar ne obžalujem, nimam teh težav," je odgovoril Carrey, vseeno pa misli, da je pomembno znati prepoznati dobre stvari v življenju in jih tudi ceniti. Več v zgornjem videu.

Igralca sta se spoznala na snemanju filma Jaz, Irene in jaz leta 1999, par pa sta postala po koncu snemanja. Režiser filma Bobby Farrelly je povedal, da je bil Jim takoj navdušen nad soigralko, nekoliko bolj pa naj bi se obotavljala Renee.

"To je bila zelo nepričakovana, čudovita stvar. Nisva se videla nekaj mesecev po tem, ko smo končali snemanje in v tem času se nisva slišala niti po telefonu. Kar naenkrat sem opazila, da ga zares pogrešam," je leta 2000 o tem, kako se je vse skupaj začelo, povedala igralka. Kmalu zatem sta se zaročila in skupaj prišla na podelitev zlatih globusov leta 2000. Že konec istega leta pa je bilo njune zveze konec.

