Pevec Urban Vidmar v objemu privlačne rjavolaske #foto

Pred kratkim je izdal novo pesem 16 let in zanjo posnel tudi videospot. Ob snemanju tako pesmi kot videospota so se zelo zabavali, najbolj pa je bil ponosen na svojo igralko v spotu Nino Kolar, ki se tudi bolj intimnih trenutkov z njim ni ustrašila in vseskozi ohranjala sproščeno energijo.

Sam pravi, da je vse to rezultat tega, da se mu je odprlo veliko novih vrat, zato njegove stvaritve lahko dobijo svoj epilog. "Ko sem na Instagramu objavil, da bom z družbo prišel igrat v lokalni bar, so starši pripeljali svoje otroke in me skupaj z njimi poslušali. Končno sem dobil občutek, da nekaj delam prav in sem na pravi poti," je z veseljem poudaril pevec. Ponosno je povedal, da navdih za svoje glasbeno ustvarjanje črpa iz vsakdanjih dogodkov, misli, ki se mu podijo po glavi, težav, ki ga tarejo, in ljudi, ki jih ima rad.

Zjutraj še vedno poprime za delo na kmetiji, popoldne pa se posveti pisanju besedil in glasbe. Nastopa večkrat na teden in s svojimi pesmimi širi pozitivno energijo. Pravi, da si želi postati prepoznaven glasbenik na slovenski sceni, in poudarja, da je ravno njegova nova pesem 16 let še korak bližje temu.

Na stvaritev je zelo ponosen. Moderno se je namreč združilo s countryjem. Kot pravijo, so country glasba trije akordi in resnica, zato je v pesmi spregovoril o svojih občutkih, o tem, kako je bilo, ko je preživljal najstniška leta in se iskal.