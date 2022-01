V Milijonarju se obeta še en izjemen dosežek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 bosta kviz Milijonar nadaljevala športna plezalka Janja Garnbret in njen trener Roman Krajnik. Tudi v nadaljevanju sta se zelo izkazala, voditelj Jure Godler pa med njunim nastopom dejal, da upa, da bosta presegla dosežek nekdanjega smučarja Jureta Koširja iz lanskega dobrodelnega Milijonarja.

Janja Garnbret in Roman Krajnik sta v prejšnji oddaji prišla do osmega vprašanja, ki prinaša 750 evrov. Nocoj bosta zbiranje sredstev, ki jih bosta podarila projektu Botrstvo, nadaljevala. Lahko vam zaupamo, da sta tudi v nadaljevanju kviza pokazala veliko znanja, zato je Jure Godler izrazil upanje, da bosta popravila rezultat Jureta Koširja, ki je pred letom dni pravilno odgovoril na kar 12 vprašanj in za dober namen zbral 7.500 evrov.

Foto: Ana Kovač

Jure Golder je med oddajo olimpijsko prvakinjo za šalo vprašal tudi, kaj je bolj napeto: olimpijske igre ali Milijonar. Janja je brez oklevanja izstrelila: "Nastop v Milijonarju." In s tem poskrbela za kar nekaj smeha.

V nocojšnji oddaji bo priložnost na vročem stolu dobil še en tekmovalni par. Za društvo Humanitarček bosta sredstva zbirala voditeljica oddaje Jutro na Planetu Suzana Kozel in novinar Tomaž Cuder. "Veliko je žalostnih zgodb, zato upamo, da bomo zbrali čim več denarja, da bo čim več nasmehov," je o tem povedala Suzana.

Suzana Kozel in Tomaž Cuder Foto: Ana Kovač

V tem tednu so znani obrazi zbrali že lepo količino denarja, ki bo šel v dober namen. Pevki Irena Vrčkovnik in Damjana Golavšek sta priborili pet tisoč evrov, voditelja novic v oddaji Jutro na Planetu Tadeja Magdič in Denis Malačič pa 300 evrov.

Kako uspešni bodo tekmovalci v nocojšnji oddaji, preverite ob 19.45, kjer bomo izvedeli tudi, ali bomo priča novemu rekordnemu dosežku v dobrodelnih oddajah. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

