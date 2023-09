Prišel je po hčer v vrtec, nato pa šok #video

Med tistimi, ki si bodo nocoj skozi igro hitrih prstov priborili pravico odgovarjati na 15 vprašanj, ki vodijo do glavne nagrade sto tisoč evrov, bo tudi tekmovalec Sebastijan iz Šoštanja, ki bo v oddaji razkril zanimivo anekdoto.

Med božično-novoletnimi prazniki je namreč šel v vrtec po svojo hčer, vzgojiteljica pa je hčerki dejala: "Pridi, dedek je prišel." Voditelj Jure Godler je domneval, da tekmovalec tega ni vzel ravno kot kompliment.

"To je zato, ker sem voznik kamiona in me ni. Čez leto me ni. Ponavadi imam dopust od božiča do svetih treh kraljev. In ko je šla najmlajša hči v vrtec, tisto leto še nisem bil v vrtcu. Ko pa sem med prazniki šel tja ponjo, pa je rekla tista mlada vzgojiteljica: 'Pridi Vivi, dedi je prišel.' In jaz tam gledam, kakšen dedi," je povedal oče petih otrok in poskrbel za smeh v studiu. Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Milijonar.

Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Voditelja Jureta Godlerja ujamete tudi v satirični oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je prav tako na sporedu ob petkih ob 22.15.

