Izjemen dosežek v Milijonarju: "To je skoraj predobro, da bi bilo res!" #video

"To, po treh letih vodenja Milijonarja lahko to rečem, se ne zgodi pogosto," je bil navdušen voditelj Jure Godler, potem ko je tokratna VIP-tekmovalka igralka Alenka Kreigher do devetega vprašanja prišla brez uporabe zasilnih izhodov.

Nad tem dejstvom je bila navdušena tudi igralka, ki je kariero gradila tudi v New Yorku in že sodelovala z nekaterimi velikimi imeni iz filmskega sveta, a se je pred nadaljevanjem kviza vseeno odločila ostati previdna.

Tudi voditelj se je strinjal, da je treba ostati preudaren. "Da ne bova padla in si natisnila te zasilne izhode za domov," se je pošalil in dodal: "Kaj naj rečem? Samo tako naprej. To je skoraj predobro, da bi bilo res." Več v zgornjem videu.

Ali ji bo šlo tako dobro tudi v nadaljevanju in koliko denarja bo zbrala za dobrodelno organizacijo Projekt človek, izveste v nocojšnji oddaji.

Alenko Kraigher lahko v Milijonarju ujamete že v petek ob 20. uri. Prav tako v petek bo po Milijonarju ob 21.30 na sporedu tudi nova epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem.

