"Dovolj imam drugega sra***," je sprva dejala, nato pa sta posnela uspešnico

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali komedijo Noč amaterjev (Amateur Night). Zgodbo sta na podlagi resničnih dogodkov napisala zakonca Lisa Addario in Joe Syracusa, v filmu pa jo bosta uprizorila Jason Biggs in Jenny Mollen, ki sta prav tako poročena, obenem pa sta se v tistem času spopadala s podobnimi izzivi. Podrobnosti o tem sta razkrila Karen Benardello.

Humorno podajanje relativnega pogleda na alternativni življenjski slog, ki ga družba pogosto hitro obsodi, je izziv, ki se ga boji sprejeti veliko filmskih ustvarjalcev, zlasti tistih, ki snemajo svoje scenarije za celovečerne filme in režijske prvence. Toda poročena ustvarjalca filma, Lisa Addario in Joe Syracuse, sta se vseeno zanašala na svoje edinstvene delovne izkušnje, ko sta si prizadevala uresničiti svoje hollywoodske sanje s svojo novo komedijo Večer amaterjev (Amateur Night).

Za uprizoritev svoje resnične zgodbe sta izbrala prav tako poročena igralca Jasona Biggsa in Jenny Mollen. Komedija tako spremlja Guya Carterja (Biggs), nagrajenega podiplomskega študenta arhitekture. Ima lepo ženo Anne (Mollen), ki je noseča z njunim prvim otrokom, vendar pa se spopada z nelagodnimi dvomi o tem, ali bo dober oče, saj nima službe, čeprav že eno leto poskuša najti delo na svojem področju.

Na koncu Anne svojemu možu najde službo voznika. Guy, ki pride na razgovor z mislijo, da bo dostavljal pice, hitro ugotovi, da bo v resnici vozil prostitutke. Ker jima primanjkuje denarja, se odloči sprejeti službo. Njegova prva naloga je vožnja trdožive, nepopustljive Nikki (Janet Montgomery) in njenih dveh smešnih in zlobnih kohort, Jaxi (Bria L. Murphy) in Fallon (Ashley Tisdale). Kot nejevoljni voznik in zaščitnik žensk Guy doživi divjo in umazano noč, v kateri Nikki in sebi dokaže, da ima vse, kar je potrebno, da je odgovoren oče, kot si ga njegova družina zasluži.

Jason Biggs, Ashley Tisdale, Bria L. Murphy, Janet Montgomery v prizoru iz filma. Foto: IMDb Intervju z glavnima igralcema v filmu se je začel z Biggsovo razlago, da se je navezal na vlogo v tem filmu, preden je žena Jenny sploh izvedela zanjo. "V projekt sem se vključil po standardni poti. Moj agent mi je poslal scenarij in bil mi je zelo všeč," je razkril igralec. "Zdela se mi je pametna komedija, ki je odigrana na zelo resničen človeški način. Zdelo se mi je, da je to prava zgodba o nekom, ki želi iz globine priplavati na površje. Take vloge pa izjemno rad igram. Mislim, da imajo veliko potenciala."

Nato je nadaljeval: "Ko sem se srečal in govoril z Liso Addario in Joejem Syracusejem, me je film še bolj navdušil. Potem pa so me začeli spraševati tudi o Jenny, ker so res veliki oboževalci njenega dela," je povedal Biggs. "Mislili so tudi, da obstaja nekaj resničnih podobnosti med njima kot parom in nama kot parom, kar se mi zdi res. Zato so me vprašali, ali bi me zanimalo, da bi Jenny igrala mojo ženo v filmu."

Jason Biggs je tako svoji ženi omenil, da obstaja možnost, da bi v filmu igrala ženo njegovega lika. Jenny Mollen je razkrila, da je ob tem sprva mislila, da bo to majhna vloga, v kateri bo le naročila kapučino v ozadju scene, v kateri bo nastopal Jason z veliko večjim zvezdnikom, zato je ponudbo suvereno zavrnila:

"Rekla sem mu, da se tega ne nameravam iti, ker se mi je takrat dogajalo dovolj drugega sranja." Čeprav jo je ideja sprva užalila, jo je mož prepričal, da je tudi sama prebrala scenarij, kar pa je povzročilo bistveno spremembo. "Uvidela sem, kako nadarjena sta Joe in Lisa, obenem pa se mi je zdel tudi moj lik izjemno smešen. Za nameček je bila moja vloga v filmu ključna in obenem taka, s katero sem se lahko povsem poistovetila, zato se mi je zdelo smiselno, da pristopim k temu projektu."

Tako Jenny kot Jasona je med snemanjem navdušilo predvsem to, da sta ustvarjalca filma z velikim veseljem sprejemala tudi njuno improvizacijo in pozitivno sprejela vsak predlog igralcev. "Z vsem tem je scenarij postal na zaslonu še veliko bolj resničen," je dejala Jenny.

Jason Biggs in Jenny Mollen v prizoru iz filma. Foto: IMDb Jason se je s tem strinjal: "Z vsemi realističnimi in primerljivimi situacijami, ki sta jih Guy in Anne izrazila v komediji, sem ugotovil, da sem lahko bolje razumel splošne tesnobe, ki jih doživljata. V zgodbi namreč pričakujeta svojega prvega otroka, midva z Jenny pa sva imela prvega sina nekaj mesecev pred začetkom snemanja. Tako sem pristno in močno čutil tisto tesnobo pred porodom. Ne veš, kdaj in kako se bo porod zgodil, ali bo vse v redu in ali boš lahko preskrbel svojo družino."

Biggs je dodal, da ti dvomi nikoli ne izginejo in da ima tudi po rojstvu otroka še vedno pomisleke. "Ko imaš enkrat otroka, te skrbi ne izginejo. Pravzaprav ugotavljam, da postanejo še bolj intenzivne, ker moraš skrbeti za družino," je razkril igralec. "Naš položaj ni bil povsem enak kot pri Guyu in Anne, kar zadeva njuno delo in finančno stanje. Mi smo namreč na primer vedno imeli zdravstveno zavarovanje." Je pa igralec opazil, da obstaja nekaj podobne tesnobe tudi pri opravljanju njegovega poklica: "Nikoli ne veš, kdaj in kje boš opravljal naslednjo službo. Vsekakor obstaja nedoslednost, ki se še poveča, ko imaš otroka, za katerega moraš skrbeti."

Jenny Mollen je intervju sklenila z mislijo: "Morda bo filmsko občinstvo na začetku oklevalo z ogledom zaradi na videz tvegane službe, ki jo Guy sprejme, da bi poskrbel za svojo družino. Toda ko vidiš in slišiš, kako Joe in Lisa pripovedujeta svojo zgodbo, ugotoviš, da je prava komedija napak. Nič na njih ni nikoli tako škandalozno ali dražeče, saj vse prihaja iz srca," je razkrila igralka. "Všeč mi je ta njun vidik. Zato ju je bilo tako enostavno vzljubiti, ne le kot ljudi, ampak tudi kot ustvarjalca filma, in se vključiti v njuno zgodbo."

Komedijo Večer amaterjev (Amateur Night) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri! Ne zamudite pa še komične drame Navodila niso priložena (Instructions Not Included), ki se bo začela ob 22.10. Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

