Godler se je znani Slovenki ponudil, da bi ji poziral gol #video

V tokratni oddaji bodo sodelovali znani Slovenci, ki tako kot naša država letos praznujejo 30 let. Na vroči stol bo sedla tudi osebna trenerka, spletna vplivnica in nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik, ki je Juretu Godlerju razkrila, da je po izobrazbi akademska slikarka in da je v času epidemije, ko so bile telovadnice zaprte, razmišljala, da bi se spet posvetila tudi umetniškemu ustvarjanju.

Ob tem se je voditelj Jure Godler pošalil, da bi ji poziral. "Vi bi bili dober model," mu je dejala Nives, Jure pa ji je v smehu odvrnil: "Tega ne morete reči, ker me še niste videli golega." S tem je poskrbel za veliko smeha v studiu. Več v zgornjem videu.

Kako se bosta v dobrodelnem Milijonarju odrezala Alex Volasko, ki bo dobitek namenil društvu Rdeči noski, in Nives Orešnik, ki bo osvojeni denar namenila društvu Uresniči željo, lahko preverite nocoj na Planetu.

Zadnja oddaja Milijonar v tej sezoni, ki bo imela dobrodelno noto, bo na sporedu NOCOJ ob 19.45. Po Milijonarju pa ne zamudite resničnostnega šova Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.