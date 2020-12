Jasmina Kandorfer se božičnih praznikov vsako leto zelo veseli, saj je v njeni družini to najpomembnejši praznik v letu. "Moja mama okrasi vsak kotiček, okrasi ogromno jelko, pripravi velike jaslice in pričara čarobno vzdušje," pravi voditeljica, ki se je letošnjega aprila razveselila rojstva prvorojenke. S partnerjem sta jo poimenovala Gaja.

Božič pred zaslužkom

Prav zaradi vnukinje je praznična okrasitev letos še razkošnejša. "Meni je to všeč in tudi sama bom nadaljevala tradicijo," pravi Jasmina in dodaja, da je v preteklosti na božični večer rada pripravljala večerne zabave: "Kljub temu da sem imela vedno zelo dobre ponudbe za vodenje, ki bi prinesle dober zaslužek, me 24. decembra zvečer nihče ni smel najeti."

