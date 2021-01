Tudi njegovi otroci sovražijo lik, ki ga igra #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob četrtkih in petkih lahko ob 19.45 na Planetu spremljate italijansko zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, ki navdušuje gledalce širom po svetu. Negativca v seriji igra italijanski igralec Raffaele Esposito, ki je priznal, da njegov lik sovražita celo sinova, in razkril, da je bil njegov oče nekaj časa sodelavec Pierdenteja Picconija, resničnega zdravnika, ki je bil navdih za to uspešno serijo.