Začne se z igranjem igric, nato preraste v posel #video

Ste ljubitelji športa, a raje sedite kot migate? Nič zato, potem je za vas odlična aktivnost digitalne dobe. V tretjem tisočletju, v času moderne tehnologije, so se številne športne aktivnosti preselile v digitalni svet. Ste že slišali za e-športe, v katerih so zvezdniki mladi v zgodnjih dvajsetih, zaslužki pa so osupljivo visoki. O tem smo govorili v petkovi oddaji Jutro na Planetu. V studiu smo gostili nekdanjega in aktivnega igralca e-športa.

E-športnik je več kot le nekdo, ki sedi pred računalnikom in igra igrice s preostalimi igralci po vsem svetu. "Začne se s tem, da si doma in igraš igrice online, e-šport pa je izključno tekmovanje v igrah," pravi igralec Bor Jeršan, ki je v balkanski ligi najboljši.

Nekdanji igralec Nejc Mis je dal primerjavo, da je to tako, kot če bi greš igrat košarko za blok in mečeš malo na koš ali pa se včlaniš v klub in imaš organizirane treninge, organizirana tekmovanja. "V bistvu se zadeve lotiš malce bolj resno. E-šport je zame malce bolj resno tekmovanje na malce višji ravni."

Igralci lahko tako zaslužijo tudi milijon evrov, mesečna plača je okoli 50 tisoč evrov, nagrade na tekmovanjih pa tudi več milijonov evrov.

