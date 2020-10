Z Vidom je težko, brez vida še težje #video

V oddaji Gasilci, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bomo spremljali napet dvoboj med PGD Dragatuš in PGD Golo. Izkušena ekipa proti najmlajši. Bodo pretehtale izkušnje? A poleg velikega gasilskega izziva se bomo lahko tudi zabavali. Za to so poskrbeli kar na tribuni po enem od opravljenih izzivov.

V današnji oddaji Gasilci se bodo fantje iz PGD Golo pomerili s PGD Dragatuš, hkrati pa poskrbeli za smeh. Prvič so na poligon poslali člana društva Luko Mokorela. Ironično, v igro Labirint, kjer je enemu gasilcu onemogočen vid, drugi pa ga vodi, je šel brez sotekmovalca Vida. Zaradi tega pa so se gasilci pozabavali z igro besed.

Tokrat bo PGD Golo nastopil brez Bora "Mašine", kot so ga poimenovali ob zadnji zmagi. Zakaj so zamenjali vodilno silo ekipe, pa Vid Dimnik odgovarja: "Bora smo bili primorani zamenjati zaradi pravila “vsak lahko v preigravanju na VOP tekmuje samo enkrat". Stojimo za svojimi odločitvami, in to od trenutka, ko smo se razporejali po igrah."

Ali se jim je ta zamenjava obrestovala, pa preverite že nocoj v oddaji Gasilci.

