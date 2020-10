Ste že videli ples gasilcev, ki je navdušil splet? #video

Zaplešite z nami v konec tedna. Tudi gasilci se kljub težkim zgodbam in napetim intervencijam znajo sprostiti. Pozivajo vas, da v teh dneh ne pozabite tudi na ples in nasmeh.

V mesecu požarne varnosti so gasilci vsako leto dejavni in domiselni. Tokrat se nam v teh posebnih časih predstavljajo nekoliko drugače. Sprejeli so plesni izziv in zaplesali za nas.

Tekmovalci oddaje Gasilci PGD Šentjur spet presenečajo. V oddaji so se že dokazali, a žal izpadli, kar pa ne pomeni, da mirujejo. Gasilci in gasilke so se podali v nov izziv. Gre predvsem za prikaz enotnosti in povezanosti v teh časih, kar je gasilstvo že samo po sebi.

Ples nas povezuje

"Izziv izvira iz srednje Afrike (Angola), kjer so prijatelji sestavili koreografijo, ki se je hitro razširila po spletu. Ples je postal priljubljen v raznolikih družbenih skupnostih in poklicih (gasilci, zdravniki, letalsko osebje, športniki ...). Nam so izziv postavila dekleta, mi pa ga kot pravi gasilci nismo mogli zavrniti. Osnovna koreografija je ostala podobna prvotni, delno pa smo jo prilagodili glede na delo, ki ga opravljamo. V videoposnetku smo želeli na zabaven način prikazati, da smo odzivni in enotni, ko gre zares, po vsakem uspešnem reševanju pa je čas tudi za prijetnejše stvari. Zagotovo je ta izziv popestritev teh časov, ko smo odtujeni, ples pa nas povezuje in spravi v dobro voljo, kar je tudi namen tega izziva," nam odgovarja Denis Kukovič, član PGD Šentjur.

Že nocoj pa vas čaka nov odmerek gasilskega adrenalina v oddaji Gasilci, zato ne zamudite dvoboja med PGD Dragatuš in PGD Golo.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.