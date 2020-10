Moška premoč nad ženskami, zmago so si priborili Belokranjci

Dvoboj med PGD Leskovec, žensko ekipo in PGD Dragatuš, moško ekipo se je prevesil na stran moških. Bili so močnejši in hitrejši, ter tako nanizali novo zmago v oddaji Gasilci.

Punce so se borile do samega konca, a nasprotniki so bili boljši. Barbara Belšak, kot vodja ženske ekipe je že takoj na začetku izrazila dvom pri igri Hitri vzpon, saj punce še nimajo toliko izkušenj z lestvijo. Pri omenjeni igri pa se točkuje tudi vzpenjanje na štiri in pol metrsko lestev in pravilno rokovanje z njo. A samozavestni in izkušeni Belokranjci so pokazali iz kakšnega testa so, pri igri Veliki ognjeni poligon. Odigrali so jo brezhibno, kar pomeni brez časovnih pribitkov in brez težav.

Sodnik Tomaž Klemenčič ni imel veliko dela pri PGD Dragatuš Foto: zajem zaslona

Po novem dvoboju in dveh pridobljenih točkah, je lestvica spet videti malce drugače. Zdaj so povedli Belokranjci PGD Dragatuš, kar pomeni, da se bodo v prihodnji oddaji pomerili z ekipo PGD Golo, z obrobja Ljubljane.

Lestvica ligaškega dela tekmovanja oddaje Gasilci Foto: zajem zaslona

Ne zamudite novega dvoboja, oddaja Gasilci vsak petek ob 20.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.