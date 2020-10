"O, ti si pa tisti Stanko s televizije," je slišati v Beli krajini pred današnjim dvobojem #foto

Nocoj ob 20. uri bomo v oddaji Gasilci na Planetu lahko spremljali napet dvoboj med PGD Dragatuš in PGD Golo. Ekipi, ki sta že pokazali svoje odlike, bosta zdaj želeli še več. Vsi se borijo za donacijo 30 tisoč evrov in zlato čelado.

"Domačini na nas gledajo kot na junake, velikokrat nas ustavijo na cesti, nam čestitajo za uspehe. Med drugim jih najbolj zanima, kako poteka snemanje," povedo člani PGD Dragatuš. V oddaji Gasilci so se že dokazali, zato njihov uspeh ni ostal neopažen v Beli krajini, od koder prihajajo.

PGD Dragatuš Foto: Bojan Puhek

V oddaji so vsi konkurenca

Vse oddaje so gasilci do zdaj pozorno spremljali, če se je le dalo, v gostišču na velikem platnu. To se je zdaj zaradi trenutnih razmer seveda spremenilo, a njihova volja ostaja enaka. Gredo le naprej. Povprašali smo jih, ali se pred današnjim dvobojem bojijo konkurence.

"Vsako ekipo smo imeli za konkurenco, iz izkušenj vemo, da podcenjevanje nasprotnika hitro privede do poraza. Marko je dobil prvi vtis, da je Šentjur zelo močna ekipa. Stanko je od Leskovca pričakoval veliko, saj jih spremlja že več let in ve, da imajo mnogo izkušenj s prirejanjem tekmovanj in nastopanjem. Tekmovalci Golega pa kljub mladosti kažejo izjemno gasilsko znanje in razmišljanje zunaj okvirov," pravijo člani PGD Dragatuš.



MARKO: Doma imamo gostilno in oddajamo sobe. Veliko ljudi, ki so spali pri nas, me pokliče in mi čestita za uspehe v oddajah. Prav tako slišim, da se gostje v gostilni veliko pogovarjajo o gasilstvu in tekmovanju.

SILVO: Delam v podjetju Akrapovič, kjer se sodelavci pozitivno odzivajo na naše nastope. Vsak ponedeljek me pričakajo s pestrimi komentarji o naših nastopih. Vse podjetje navija za nas.

Silvo in Stanislav PGD Dragatuš Foto: zajem zaslona



STANKO: V zadnjem času me je veliko gasilskih kolegov dodalo na Facebooku, čestitajo mi za uspehe. Ko pripeljem otroke v šolo, me tam vsi kličejo gasilec Stanko. Ko sem kamion pripeljal v Novo mesto na redni servis, je med delavci završalo in vsi so ogovorili: "O, ti si pa tisti Stanko s televizije!"



LUKA: Zaradi prispevka na začetku oddaje me veliko deklet sprašuje, kdaj bodo tudi one dobile rožo (op. p., smeh).

UROŠ: Ko se pojavim med svojimi folkloristi, se najprej pogovarjamo o tekmovanju na Planet TV, šele nato začnemo plesne vaje. Tudi pri meni je ob ponedeljkih debata o petkovem nastopu.

