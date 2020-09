V hribe ali pa na intervencijo, skupaj gremo povsod #video

Nova članica

PGD Predoslje ima 192 članov. Od tega je 42 operativnih gasilcev, 46 članov gasilske mladine, 29 starejših gasilcev in 75 preostalih članov. Letos praznujejo 115 let obstoja, zato ni čudno, da se tam stkejo tudi prijateljstva. Nova v ženski ekipi je Maja Marčun. Ta je leto dni z ekipo, a že 16 let v gasilstvu in pravi, da se imajo zelo lepo. Šport jih je povezal in tako je pristala v novi družbi. Ceni to, da ni ženske nevoščljivosti in da se družijo tudi zunaj gasilskega časa.

Psihična in fizična pripravljenost

Kot prave prijateljice so hvaležne druga za drugo, cenijo pa tudi vložen trud in znanje. Komaj 18-letna Manca Šavs skrbi za njihovo kondicijo. Ta jim bo v oddaji na poligonu prišla še kako prav. Pokazati bo treba različne spretnosti, za povrhu pa še kondicijo. Ko so gasilci oblečeni v polno opremo, na sebi nosijo 30 kilogramov, kar zahteva res dobro fizično pripravljenost.

Drugi del oddaje Gasilci si boste lahko ogledali v petek ob 20. uri na Planetu.

