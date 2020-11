Avtomobile bomo že dobili, v ljudi je treba vlagati #video

Sodelovanje je ključnega pomena pri gasilcih, kljub izrednim razmeram in odpovedi tekmovanj pa smo se lahko veselili vsaj finalne oddaje Gasilci, v kateri sta poveljnik in predsednik gasilske zveze podelila zmagovalcem zlato čelado. Vsi so bili z videnim zadovoljni. "Tudi tekmovanja so del našega dela. Mi, če hočemo delati, potrebujemo v prvi vrsti ljudi," je bil po finalni oddaji jasen Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Podelitev zlate čelade Foto: Blaž Vatovec

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

