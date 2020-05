Zvezdnik upa, da bo njegova kri pomagala v boju proti koronavirusu

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo z naslovom Larry Crowne. V glavnih vlogah nastopata Julia Roberts in Tom Hanks, ki je film tudi režiral. Hanks je pred kratkim prebolel okužbo s koronavirusom, skupaj z ženo pa sta se odločila darovati kri in tako pomagati drugim ljudem v boju z boleznijo covid-19.

Dva od najslavnejših pacientov, ki so se okužili z novim koronavirusom, Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson, sta se odločila, da bosta za raziskave, ki jih izvajajo v povezavi z iskanjem zdravila za premagovanje okužbe z virusom, darovala svojo kri. Pacienti imajo namreč po ozdravitvi v krvi protitelesa.

"Sama sva se odločila za to. Jaz vem, da bom kri daroval tistim raziskovalcem, ki bodo nato razvili 'hankccine' (izpeljanka iz priimka igralca Hanks in angleškega izraza za cepivo vaccine, op. a.)," je povedal filmski zvezdnik. V šali je dodal, da namerava biti s svojim cepivom izredno radodaren in da ga ne bo avtorsko zaščitil, tako da so vse skrbi odveč.

Foto: Getty Images

Igralec je razkril tudi, da je bilo prebolevanje okužbe pri njegovi ženi precej težje. "Oba sva sicer imela enake simptome, kot da bi prebolevala gripo, a so bili pri njej precej intenzivnejši. Rita je imela ob tem še res visoko vročino."

Bolezen sta zakonca prebolela v Avstraliji, kjer je Hanks snemal novi film, žena pa je predstavljala svoj najnovejši album. V Avstraliji sta preživela tudi čas izolacije, zdaj pa sta se že vrnila v domovino.

Igralca Toma Hanksa boste lahko videli tudi v romantični komediji Larry Crowne, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu.

