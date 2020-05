Pet zanimivosti o seriji z odločno junakinjo sredi divjine

Stari znanci malih zaslonov

Nič čudnega ni, če med igralci v seriji prepoznate kar nekaj obrazov. Glavna igralka Erin Krakow, ki v Glasu srca igra učiteljico Elizabeth Thatcher, je nekoč zaigrala tudi v seriji Vojaške žene (Army Wives), ki smo jo lahko prav tako spremljali na Planetu, Lori Loughlin (vdova Abigail Stanton) bo bržkone večno znana kot teta Becky v Polni hiši (Full House), Jack Wagner, ki smo ga ob koncu prve sezone spoznali kot preiskovalca Billa Averyja, je zaslovel s serijo Melrose Place, kanadski igralec Kavan Smith, ki igra Lelanda Coulterja, pa se je pred tem pojavil tudi v serijah Zvezdna vrata: Atlantida (Stargate Atlantis), Smallville in Nadnaravno (Supernatural).

Jack Wagner in Lori Loughlin

Za čudovito prizorišče poskrbi kanadska pokrajina

Majhno mestece Coal Valley je izmišljeni kraj ob robu kanadske divjine, serijo pa v resnici snemajo na obrobju Vancouvra v Britanski Kolumbiji, ki jo je igralka Lori Loughlin opisala kot resnično čudovito. "Gore v ozadju in prizorišče, ki so ga zgradili za snemanje, so neverjetni. Ko si oblečen v kostum, resnično ne potrebuješ veliko domišljije, da se vživiš v določen čas in kraj," je povedala.

Mestece je zraslo v manj kot mesecu dni

Snemalno prizorišče je zgrajeno z veliko posluha za podrobnosti. Ekipa, ki je štela le 25 oseb, je v manj kot mesecu dni zgradila zunanjost in notranjost majhne cerkve, krčme, šole, kavarne, stavbe konjeniške policije in preostalih zgradb v mestu, notranjosti posameznih stavb in domov pa so opremljene s pohištvom, ki ustreza obdobju zgodnjega 20. stoletja, in tudi s pravimi starinami.

Serija je nastala po knjižni predlogi

Serija Glas srca temelji na šestih knjigah kanadske pisateljice Janette Oke. Prva v seriji knjig nosi naslov Glas srca. Avtorica je tudi sicer znana po knjižnih delih, v kateri se navdihujoča zgodba vrti okoli ženske na preizkušnji, doslej pa je izdala več kot 75 knjig.

Daniel Lissing in Erin Krakow

Sta tudi v resnici zaljubljena?

V seriji se Elizabeth Thatcher in Jack Thornton zaljubita, zaradi očitne kemije med igralcema pa so mediji pogosto ugibali o resnični ljubezni med Erin Krakow in Danielom Lissingom, ki igrata pogumno učiteljico in čednega stražnika konjeniške policije. Igralca vztrajata, da sta le dobra prijatelja.

