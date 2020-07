Zvezdnik priznal, da je užival, ko je soigralcu primazal klofuto

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali akcijsko komedijo Svaka na patrulji (Ride Along), v kateri v glavnih vlogah nastopata Kevin Hart in Ice Cube. Prvi je priznal, da je na snemanju soigralcu z največjim užitkom primazal klofuto.

Med snemanjem enega od prizorov v filmu je moral Kavin Hart soigralca Icea Cuba oklofutati, pri tem pa ni čutil pretiranega nelagodja, čeprav mu je s tem povzročil bolečino.

"To je bil najboljši del. Moj najljubši prizor v celotnem filmu. Tega si v resničnem življenju pač ne morem privoščiti, zato sem z veseljem izkoristil to priložnost," se je pošalil Hart, ki je z Iceom Cubom sicer zelo dober prijatelj in se medsebojno zelo spoštujeta. Tudi vzdušje na snemanju je bilo izredno sproščeno, kar s opazi tudi v filmu.

Ice Cube in Kevin Hart v filmu Svaka na patrulji.

"Ice Cube je moj dober prijatelj. Med snemanjem filma Svaka na patrulji (Ride Along) sva se še bolj zbližala. Najino prijateljstvo pa temelji predvsem na medsebojnem spoštovanju. Odraščal sem ob glasbi Icea Cuba, zato sem njegov velik oboževalec. In da sem dobil priložnost, da sem pri tem filmu lahko sodeloval z njim in da smo skupaj dosegli tak uspeh, je res neverjetno," je še povedal Kevin Hart o svojem soigralcu in o filmu, ki je bil takoj po prihodu na filmska platna velika uspešnica in je podiral rekorde v zaslužku.

Akcijsko komedijo Svaka na preizkušnji (Ride Along) s Kevinom Hartom in Iceom Cubom si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri. Ob 22. uri ne zamudite avtobiografske drame o genialnem britanskem fiziku Spehenu Hawkingu Teorija vsega (The Theory of Everything).

