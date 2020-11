Zaradi govorne napake je bil zvezdnik tarča posmeha

V filmu nastopa v vlogi zlikovca, ki preži na otroke s posebnimi nadnaravnimi močmi. Film govori o sprejemanju drugačnosti in igralec je povedal, da iz lastnih izkušenj razume, kakšen je občutek, ko se počutiš odrinjenega iz družbe.

"Kot otrok nikoli nisem bil preveč priljubljen. Ker sem jecljal, so se sovrstniki radi spravljali name in se mi posmehovali. Bilo je težko in počutil sem se kot izobčenec. Nisem želel govoriti, saj sem se vedno bal, da se mi bodo ljudje smejali. To je bilo tisto, zaradi česar sem bil jaz nenavaden."

Samuel L. Jackson v filmu Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke.

Tudi Bondovo dekle iz filma Casino Royale igralka Eva Green, ki v tem filmu igra naslovno vlogo, je priznala, da ve, kako je biti drugačen.

"Kot otrok sem bila zelo sramežljiva. Bilo mi je res hudo, ko sem bila v šoli in sem bila vprašana. Vsakokrat sem zardela, ko mi je učitelj zastavil vprašanje, in to me je povsem ohromilo," se je spominjala igralka.

Eva Green

"Zaradi tega sem imela težave s spoznavanjem novih prijateljev in zato nisem hodila na rojstnodnevne zabave kot drugi otroci. Mislim, da se veliko ljudi v nekem trenutku počuti nenavadno. Upam, da ta film prikazuje, da ni nič narobe, če si malo čuden. Mislim, da je biti čuden pravzaprav zelo lepo."

Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke bo na Planetu v četrtek ob 20. uri. V soboto, 28. novembra, pa bo ob 22.15 na sporedu še ena filmska premiera, zgodovinska biografska drama Skriti faktorji.

