"Z njo bi se najraje znašel v zagati"

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.30 premierno ogledali biografsko kriminalno dramo Velika igra (Molly’s Game). V njej bo v glavni vlogi nastopila Jessica Chastain, ki je v intervjuju s Timom Teemanom spregovorila o tem, zakaj je sprejela to vlogo in kako se je nanjo pripravljala, zaradi česar si je prislužila tudi posebno pohvalo režiserja.

Film prinaša resnično zgodbo o pokeraški princesi Molly Bloom (Jessica Chastain), ki je kar celo desetletje vodila najbolj ekskluzivne nezakonite igre. Molly je bila smučarka, ki je po neuspešnih kvalifikacijah za olimpijske igre postala natakarica. Nezadovoljna z navadno službo je ustanovila nezakonito igralnico, ki so jo obiskovali slavni igralci in velike ribe z Wall Streeta. Pri njej so igrali filmski zvezdniki, slavni športniki, poslovneži in člani ruske mafije. Molly je uspešno vodila posel, dokler niso nekega večera pri njej potrkali agenti FBI. Edini zaveznik je bil njen odvetnik Charlie Jaffey (Idris Elba), ki je razkril, da je Molly mnogo več od tistega, kar se je pisalo o njej.

Jessica Chastain se je na to vlogo začela pripravljati, še preden so začeli snemati, saj je z namenom, da bi ugotovila, kakšna je prava Molly Bloom, obiskala umetniško razstavo. "Eden najljubših delov v vlogi igralke je ta, da sem lahko zaradi tega tudi detektivka," je priznala Jessica, nato pa dodala: "Zanimalo me je namreč, kako je videti in kako se obnaša v družbi ter kakšen slog ima in kateri modni oblikovalci so ji najljubši."

Igralka je bila nad videnim navdušena. "Povsem me je osupnila. V sobi, polni vplivnih moških, je bila zaradi skrbno dodelanega videza povsem enakovredna njim. Njena obleka je bila njen oklep." Ugotovila je, da se Molly oblači zapeljivo, a ne vulgarno. Priznala je, da se je med snemanjem filma izjemno zabavala s kostumografinjo, in poudarila, da je pri projektu uživala tudi zaradi oblikovalskih kosov, ki jih je lahko nosila v filmu.

Oblačila so namreč orodje za izražanje moči, ne za zapeljevanje. Tako v filmu Velika igra (Molly’s Game) tudi ni romantične zgodbe ali intimnih prizorov. "Gre za uspešno in dovršeno žensko, ki ji moči in vpliva ni treba povečevati s pomočjo romance," je pojasnila Jessica, nato pa razkrila še, zakaj jo je tovrstna vloga tako pritegnila:

"Sama se ne zavzemam za tradicionalne ženske vloge, ker menim, da niso zelo zanimive, prav tako ne predstavljajo resničnega življenja. Na tak način se s svojim delom trudim razbiti stereotipe, ki jih je filmska industrija ustvarila okoli žensk."

Režiser Aaron Sorkin je priznal, da je bil deležen kritik, da v filmu Molly niti v enem prizoru ni skupaj s svojim fantom. "Zanimivo se mi zdi, da tega ni nihče izpostavil pri filmu Moneyball, v katerem v glavni vlogi igra Brad Pitt," je pikro pripomnil.

Aarona je Jessica Chastain povsem osupnila, saj takšne priprave in predanosti projektu še ni videl: "Pri večini filmov v enem dnevu običajno posnamemo od tri do pet strani scenarija, Jessica in Idris Elba pa sta moral že v prvem tednu posneti 45 strani dialoga. Če na snemanje ne bi prišla pripravljena, danes sploh ne bi imeli filma. Ona je pridna kot mravljica in z njo bi se najraje znašel v težkem položaju oziroma zagati, ker bi gotovo trdo delala, dokler je ne bi rešila, če ne bi bila že prej pripravljena nanjo."

Jessica se je v sklopu priprav na snemanje srečala s kar nekaj igralci pokra, udeležila se je tudi kar nekaj njihovih iger. "Tam sem bila šokirana, koliko denarja so ljudje izgubljali. Od šoka mi je bilo slabo in skoraj sem omedlela," je priznala igralka.

Biografsko kriminalno dramo Velika igra (Molly's Game) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 21.30.

