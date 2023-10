Tega zvezdnik od Cilliana Murphyja ni pričakoval

Zvezdnik serije Laži mi in nekaterih največjih hollywoodskih filmskih uspešnic Tim Roth je povedal nekaj zanimivosti iz zakulisja snemanja o svojem irskem soigralcu Cillianu Murphyju, ki ga v kinematografih ujamete tudi v uspešnici Oppenheimer.

Foto: promocijsko gradivo

Filmski in televizijski zvezdnik je pojasnil, da je bil presenečen nad Cillianovo živčnostjo na snemanju, občudoval pa je njegov način razmišljanja. "Cillian je delaven in predan igralec. Na žalost je grd, kar mu v življenju predstavlja veliko težavo," se je najprej pošalil.

Foto: promocijsko gradivo

"Povedal vam bom, kaj je res zanimivega o Cillianu, česar nisem niti slutil. Nikoli nisem razmišljal o tem, ne samo v zvezi z njim, ampak s komerkoli. On je neverjeten odrski igralec. Jaz imam neverjetno tremo. To je grozno. Na snemanju pa ne poznam nobenega strahu. Tam živim. On je pa popolno nasprotje. Res je živčen med snemanjem filma. To mi je res všeč. Pravzaprav ga občudujem. Vsak film je zanj bitka, kar je po mojem mnenju zelo koristno," je o Cillianu Murphyju razkril Tim Roth.

Filmsko uspešnico Uničena življenja (Broken) z izjemno igralsko zasedbo si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri. Ob 22.20 sledi še en odličen film Velika igra (Molly's Game).

