Vražjim damam se bo pridružila nova članica #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo do zdaj spremljali Piko Zrim, Gordano Grandošek Whiddon, Niko Čukur, Andrejo Medvedič, Špelo Kastelic in Carmen Osovnikar. Sedma epizoda pa prinaša novo okrepitev. V oddajo namreč prihaja sedma vražja dama – Katarina Benček.

Katarina Benček je ena najbolj znanih slovenskih vplivnic, ki je svojo strast do potovanj spremenila v uspešen posel. V šovu jo bo zvesto spremljal tudi njen partner Marko, ki ji stoji ob strani tako na ljubezenskem kot tudi na poslovnem področju. V oddaji se bosta skupaj udeležila dogodka, tam pa bo Katarino tudi uradno predstavil vražjim damam.

Katarina Benček je pred prihodom v oddajo priznala, da je ne skrbi, kako jo bodo vražje dame sprejele. "Ni me bilo strah, da me vražje dame ne bi sprejele, ker res ne bi bile prve ženske na tem svetu, ki me ne bi. Preprosto sem se čisto prepustila in kakor bo, bo," je dejala Katarina. Dodala je, da pričakuje, da vražje dame že vedo kaj o njej, saj je poznana in se veliko govori o njej. Izpostavila je samo, da je med njimi starostna razlika, ki vpliva na to, da so se do zdaj gibale v drugačnih krogih.

Vražje dame pa za prihod nove članice sploh niso vedele. Kako bodo sprejele novico in kakšna mnenja si bodo ob tem ustvarile, pa lahko izveste že v nocojšnji epizodi!

