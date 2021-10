Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustvarjalci šova The Real Housewives Slovenija, ki ga predvaja Planet, so poskrbeli za pravo presenečenje: kot sedma vražja dama v šov vstopa znana slovenska vplivnica Katarina Benček.

Katarina Benček in njen partner Marko sta bila v sredo gosta presenečenja na premieri kabareta Just Dance, ki ga je režirala Nika Čukur, ena od vražjih dam, še pred tem pa je na Instagramu objavila nekaj pomenljivih posnetkov, v katerih je označila vseh šest zdajšnjih vražjih dam.

Poglejte:

Katarina je v zgodbah na Instagramu namignila, da bo v šovu z njo tudi njen partner Marko, ki bo poleg Trenta, moža Gordane Grandošek Whiddon, in 6Pack Čukurja, moža Nike Čukur, tretji partner vražjih dam, ki se bo v šovu bolj izpostavil. Carmen Osovnikar in Andreja Medvedič partnerjev nimata, Pika Zrim in Špela Kastelic pa ju pred kamero kar malo skrivata.

Kdo je Katarina Benček?

Foto: Planet TV Katarina Benček, 35-letna Ljubljančanka, ki je diplomirala na ekonomski fakulteti v Ljubljani, je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic. Od nekdaj rada potuje, svojo strast do potovanj pa je spremenila tudi v uspešen posel. Rina, kot jo kličejo prijatelji, zase pravi, da je digitalni nomad. Kako svobodnega duha je ta nestanovitna blondinka, pove tudi podatek, da je leta 2018 čez noč sprejela odločitev, da gre v svet. Pripravila je kovčke in se najprej ustavila na Baliju, kjer je začela razvijati svoj posel, t. i. vplivništvo, od takrat pa je njen profil na Instagramu poln objav z najbolj luksuznih počitniških destinacij z vsega sveta.

Dom si je z Markom, ki je tudi njen poslovni partner, ustvarila v družinski hiši v okolici Ljubljane. Je velika ljubiteljica živali in z Markom se jima je pred kratkim pridružila labradorka Nala, ki je ime dobila po levinji iz risanke Levji kralj.

Katarina, ki slovi po tem, da je brez dlake na jeziku in vedno odkrita, je pred leti razburkala sceno s knjigo Lublanska izpoved, v kateri je sočno opisala ljubljansko nočno življenje, svet kriminala, drog, seksa, prevar in ljubezenskih spletk.

Zanimivo bo videti, kako bodo vražje dame sprejele njeno odkritost - ta bi lahko zakuhala tudi kakšen prepir med njimi.

Oglejte si še: