Znana instagramerka je napisala knjigo o Ljubljani #video

Katarine Benček zadnje mesece ne boste srečali v Sloveniji, saj trenutno živi na Baliju, kjer je končno našla pravo mesto zase, pravi. Opisuje ga kot meko za vplivneže, saj tam, zahvaljujoč Instagramu in številu svojih sledilcem, živi precej bolje kot v Ljubljani.

"Sodelujem z ogromno restavracijami in hoteli, pri katerih imam potem brezplačne storitve oziroma hrano, ali celo plačilo za delo, ki ga opravim. Na Baliju bi lahko praktično živela zastonj, življenje tam je zame zelo ugodno," je povedala.

Družbenokritična Lublanska izpoved

A vseeno se je za kratek čas vrnila v Slovenijo, saj bo v kratkem izdala knjigo, ki jo namerava na prodajne police poslati konec meseca. Gre za knjigo o Ljubljani, o dogajanju v njej in kako se prepletajo zgodbe Ljubljančanov.

S pisanjem je začela že pred desetimi leti, pri čemer se je vsega skupaj sprva lotila bolj v šali kot zares. Danes pa je šala postala resničnost, saj je knjiga z naslovom Lublanska izpoved, ki jo Katarina opisuje kot družbenokritično, v tisku.

To je njen nagovor v knjigi:

"Ljubljana. Moje mesto. Posebno mesto. Mestece. Glavno mesto, ki ima tako malo prebivalcev, da je marsikateri tujec presenečen ob podatku, da cela Slovenija šteje le dobra dva milijona ljudi in da glavno mesto zajema približno 300 tisoč prebivalcev. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste spoznali neko 'novo osebo' iz Ljubljane (sploh, če živite v Ljubljani) in z njo nimate vsaj treh skupnih prijateljev? No, meni se ni."

"Vedno je nekdo, ki pozna nekoga, ta pozna nekoga, na koncu pa smo že skoraj v sorodu. Ali pa še huje, na pol v šali na pol zares rečem: 'Če ima kdo pri nas kakšno neozdravljivo spolno bolezen, jo imamo skoraj vsi'. Zato je ta naša Ljubljana tako posebna. Ker se vsi med seboj ljubimo in sovražimo ter smo tako prepleteni, da je to izjemno zanimiv pojav, o katerem je treba nekaj napisati."

Po izidu knjige nazaj v svet

Katarina se namerava po izdaji knjige vrniti v Azijo, a še nima pravega načrta, saj to ni v njeni navadi, dodaja. Vsekakor pa ne obžaluje odločitve, da je lani zaprla svojo uspešno trgovino na Trubarjevi ulici, saj "je svet čisto premajhen, da bi živela življenje samo v eni državi," pravi.

