To je razlog, da je bil prvi poljub te zvezdnice travmatična izkušnja #video

Igralka Kate Beckinsale bo v romantični komediji Mnogo hrupa za nič (Much Ado About Nothing) nastopila v vlogi ubogljive in nedolžne Hero. Nastop v tem filmu predstavlja za igralko filmski prvenec, saj je vlogo dobila pri rosnih 20. letih, ko je še študirala. Kate Beckinsale je sodelovanje v tem filmu prineslo tudi prvi poljub na filmskem platnu.

Kate Beckinsale v filmu Mnogo hrupa za nič (Much Ado About Nothing)

Bolj kot ta je bila zabavna izkušnja z njenim prvim poljubom v resničnem življenju. V intervjuju z Jamesom Cordnom je namreč povedala, da je bila v najstniških letih na zabavi, na kateri je bila ena redkih oseb, ki ni še nikogar poljubila. Odločila se je, da se to mora zgoditi prej ali slej in na tej zabavi, saj bi, kot je dejala igralka, "sicer izpadla čudna".

"Udeležila sem se zabave, in fant, ki me je poljubil, je bil seveda pravi Američan. S tem sicer ne bi bilo nič narobe, ampak takrat sem bila res zaprisežena vegetarijanka, on pa je ravno pojedel mastno pico, polno mesa. Travmatično, res," je povedala. "Mislila sem, da je poljubljanje precej bolj 'suha' izkušnja, ampak vmes sem ugotovila, da vključuje veliko mokrote in tudi kakšen košček klobase." Kasneje je poklicala mamo, naj jo pride iskat. "Rekla sem ji, da sem imela izredno grozno izkušnjo z mesom."

