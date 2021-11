Zvezdnica razkrila, da ne mara svojega imena #video

Anne Hathaway je v filmu Potniki (Passengers) zaigrala mlado psihologinjo, ki pomaga ljudem ob preživetju hude tragedije. Njen aktualni primer predstavlja moški, za katerega se zdi, da ima nadnaravne sposobnosti …

Anne Hathaway v prizoru iz filma Potniki (Passengers)

Anne Hathaway pa je tudi zvezdnica, ki ne mara svojega imena, kar je razkrila v enem svojih intervjujev. Sprva je dejala, da je pri svojih 14. letih sodelovala pri snemanju reklame, kjer so jo prosili za ime, da bi ji izdelali kartico. "Ime mi je Anne Hathaway, zato sem napisala to, kar se mi je zdela logična izbira. Nisem pa pričakovala, da me bodo zaradi tega ljudje do konca življenja klicali Anne," je priznala zvezdnica.

V nadaljevanju je pojasnila: "Edini človek, ki me v življenju pokliče z imenom Anne, je moja mama. A to stori le takrat, ko je res jezna name. Zato vsakič, ko stopim pred občinstvo in me pokličejo po imenu, pričakujem, da se bo nekdo začel name dreti." V nadaljevanju je dodala, da ji je bolj domače, če jo ljudje kličejo po vzdevku. "Večina mi pravi Annie. Lahko mi rečete tudi Miss H, Hath, kakorkoli, samo ne Anne," je dejala zvezdnica.

V zgornjem intervjuju je zvezdnica spregovorila še o svojih otrocih in preživljanju časa med pandemijo ter o svojih filmskih projektih.

Annie Hathaway na Planetu ujamete nocoj ob 22.30 v romantičnem trilerju Potniki (Passengers).

