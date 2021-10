To se je igralki zgodilo na prvem zmenku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.10 ogledali romantično fantazijsko dramo Dan za dnem (Every Day). V glavni vlogi bo poleg Debby Ryan in Justica Smitha nastopila tudi Angourie Rice, ki je v intervjuju razkrila, zakaj je bil eden od njenih prvih zmenkov izredno neprijeten.

Romantična fantazijska drama Dan za dnem (Every Day) je bila posneta po istoimenski priznani knjižni uspešnici Davida Levithana. Angourie Rice v filmu igra šestnajstletnico Rhiannon, ki se zaljubi v skrivnostno dušo z imenom "A". Ta pa se vsak dan zbudi v drugem telesu. Ljubezenska zgodba tako prinaša sporočilo, kako lahko nekoga ljubiš zaradi njegovega srca in duše, ne glede na njegovo zunanjost.

Angourie Rice v prizoru iz filma Dan za dnem Foto: IMDb

Igralka Angourie Rice je v enem izmed intervjujev dejala, da si je vloge v tem filmu zelo želela, predvsem zato, ker se ji je že knjiga zdela fantastična. "Edinstvena zgodba me je navdušila že med branjem knjige. Zelo sem si želela sodelovati pri tem filmu in s tem posredovati to zgodbo gledalcem," je priznala, dodala pa še: "Upam, da bodo ljudje po ogledu postali bolj odprtega duha tako v ljubezni kot v življenju."

V filmski zgodbi gre lik, ki ga igra, na veliko prvih zmenkov. Igralko so zato v intervjuju povprašali, kakšne izkušnje ima s prvimi zmenki v resničnem življenju. Igralka je priznala, da je bila od teh samo ena bolj mučna: "S prijatelji smo se dogovorili, da gremo v kino, ampak so zadnjo minuto vsi, razen enega fanta, namensko odpovedali. Tako sem se znašla sama z njim na nepričakovanem zmenku, ki je bil zame izredno neprijeten."

Angourie Rice boste lahko videli v filmu Dan za dnem (Every Day) nocoj ob 19.10. na Planetu.

