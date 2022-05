Igralki je snemanje te uspešnice zasenčilo veliko težav, tako osebnih kot profesionalnih ...

Igralka Anne Hathaway igra v komični drami Hudičevka v Pradi (The Devil Wears Prada) v vlogi Andy, ki dela kot asistentka pri zelo zahtevni glavni urednici modne revije. Anne Hathaway pa za to vlogo ni bila prva izbira. Sprva so jo ponudili igralki Rachel McAdams, nato Juliette Lewis in tudi Claire Danes. Igralke so sodelovanje zavrnile, Anne Hathaway pa se je morala za vlogo še vedno truditi na vse pretege.

Anne je namreč v začetku 21. stoletja slovela predvsem po svojih vlogah v najstniških filmih, kot sta na primer Princeskin dnevnik (The Princess Diaries) in Uročena Ella (Ella Enchanted). Medijsko podjetje Fox je bilo zaradi tega v dvomih, ali bo igralki uspelo vlogo Andy izvesti tako, kot so si želeli. Po sestanku z izvršnim direktorjem je Anne obupano napisala v pesek: "Najemi me!" V enem izmed intervjujev je razkrila: "Moja taktika je bila uspešna. Vlogo sem dobila, kar sem izvedela ravno, ko sem imela na obisku prijatelje. Iz sobe sem stekla napol oblečena in se že po hodniku drla, da sem dobila vlogo!"

Snemanje je sicer od glavne igralke zahtevalo veliko truda. Med drugim se je morala sprva zrediti za pet kilogramov po navodilih režiserja, nato pa za toliko še shujšati po navodilih kostumografinje. Anne je priznala: "To je bila prava nočna mora. En mesec je trajalo, da sem kilograme pridobila, dva meseca pa, da sem jih izgubila."

To pa ni bil edini izziv, s katerim se je spopadala glavna igralka. V obdobju snemanja je bila namreč v zvezi z Rafaellom Follieriem, ki ni bil navdušen že nad tem, da njegovo dekle dela, še bolj nejevoljen pa je bil, ko se je njeno snemanje zavleklo pozno v noč. Režiser David Frankel je razkril: "Anne je bila v zvezi s prestopnikom, ki si je želel, da ona sploh ne bi delala, sovražil pa je, ko smo delali ponoči. Anne je bila na snemanju vsakič, ko smo podaljšali, zelo nervozna, kaj bo sledilo, ko bo prišla domov." Follieri pa je nato pristal tudi v zaporu.

