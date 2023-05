Ti filmi nas bodo ta konec tedna zabavali na Planetu

V petek ob 22.15 se bomo nasmejali hrvaški romantični komediji Ministrstvo ljubezni (Ministarstvo ljubavi), v kateri skuša hrvaška vlada finančne težave premagati z odvzemom vojaških pokojnin vdovam, ki živijo "na koruzi". Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

V soboto ob 20. uri nas bo na Planetu očarala fantazijska drama Oblika vode (The Shape of Water) Guillerma del Tora, ki je bila nagrajena s štirimi oskarji, tudi za najboljši film. Sally Hawkins igra nemo čistilko, ki dela v tajnem vladnem laboratoriju in se zbliža z nenavadnim vodnim bitjem, ki je tam v ujetništvu. Igrajo tudi Octavia Spencer, Richard Jenkins in Michael Shannon.

Cate Blanchett v filmu Kam si izginila, Bernadette?. Foto: promocijsko gradivo

Prav tako v soboto bo ob 22.10 na Planetu sledi navdihujoča komična drama Kam si izginila, Bernadette? (Where'd You Go, Bernadette?) s Cate Blanchett v glavni vlogi matere, ki po letih žrtvovanja za družino spet odkrije svojo ustvarjalno strast in izgine, takrat pa mora njena hči na potovanje do konca sveta, da bi jo našla. Film po knjižni uspešnici je režiral Richard Linklater.

Akcijsko nedeljo ob 20. uri prinaša triler Zakon nasilja (Acts of Violence) v katerem se Bruce Willis v vlogi policista spopade s trgovci z belim blagom. Igrajo tudi Cole Hauser, Sophia Bush in Mike Epps. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

V Zakonu nasilja spoznamo moške klana MacGregor – Brandona, Deklana in Romana –, ki na prvo mesto vedno postavijo družino. Najstarejši brat Deklan se bori s posttravmatskim sindromom, srednji Brandon je poročen z Jesso, najmlajši Roman pa se je zaročil z Mio. Brandon je tudi veteran, a je za razliko od Deklana zaživel mirno življenje. Vse pa se spremeni na večer Mijine dekliščine, saj jo ugrabijo trgovci z ljudmi, zato bodo morali bratje MacGregor pokazati svoje vojaške sposobnosti in družinsko moč, da bi rešili Mio. Pri tem jim pomaga kriminalist James Avery, ki preiskuje trgovino z belim blagom in se bori proti pokvarjeni birokraciji.

Film Legenda Foto: promocijsko gradivo

Ob 21.45 bo na Planetu še biografska kriminalka Legenda (Legend), v kateri izvrstni Tom Hardy igra zloglasna gangsterja, dvojčka Reggieja in Ronnieja Kraya, ki sta imela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v pesti ves London. Igrajo tudi Taron Egerton, Emily Browning, David Thewlis, Christopher Eccleston in Chazz Palminteri.

