Teh 007 zanimivosti o igralcu gotovo še ne veste

Nocoj ob 21.50 si boste na Planetu lahko ogledali akcijski film Dih smrti (The Living Daylights). V vlogi agenta 007 bo tokrat prvič nastopil Timothy Dalton. Preverite sedem zanimivosti, ki jih o igralcu in njegovih uprizoritvah Jamesa Bonda gotovo še ne poznate.

001: Vloga Jamesa Bonda je bila igralcu ponujena že dvakrat prej.

Filmski producent Albert Broccoli je do igralca Timothyja Daltona s ponudbo za vlogo Jamesa Bonda pristopil že dvakrat prej. Obakrat je igralec ponudbo zavrnil, saj je menil, da je za vlogo premlad, obenem pa je bil prepričan, da bi težko dosegel standard, ki ga za vlogo postavil Sean Connery.

002: V tretje se je za igralca in producenta vse poklopilo.

Albert Broccoli je do igralca z vlogo Jamesa Bonda pristopil še tretjič. Četudi se je tokrat dogovarjal tudi z igralcem Piercem Brosnanom, ta naposled ni mogel odstopiti od filmskega projekta, pri katerem je takrat sodeloval. Filmski producent se je ponovno obrnil na Timothyja Daltona. V tretje gre rado, saj se je igralec tokrat počutil pripravljenega za igranje v vlogi agnta 007, odločen pa je bil, da bo lik povzdignil na višji nivo.

Timpthy Dalton v vlogi Jamesa Bonda.

003: Igralec je navdih za igranje iskal v originalnih romanih.

James Bond je literarni junak romanov, ki so nastali pod peresom pisatelja Iana Fleminga. Igralec Timothy Dalton se je pri uprizoritvi agenta 007 odločil za pomoč originalnih romanov. Med pripravami na nastop je tako prebiral knjige, najbolj pa ga je navdušil roman Casino Royale.

004: Spodubne besede je igralcu pred prvim nastopom v vlogi namenil tudi legendarni Sean Connery.

Timothy Dalton je bil v času, ko je snemal prvi film o Jamesu Bondu med manj znanimi in uveljavljenimi igralci. Za marsikoga je bila tako izbira producenta veliko presenečenje. Vsak dvom o tej izbiri pa je razblinil legendarni igralec vloge agenta 007, Sean Connery, ki je javno oznanil, da meni, da je producent odlično izbral in da se bo Timothy Dalton nedvomno dobro odrezal.

Tudi tokrat bo James Bond v družbi lepih deklet.

005: V vlogi James Bonda je igralec nastopil dvakrat.

Dih smrti ni edini film, v katerem je Timothy Dalton uprizoril agenta 007. Igralec je zaigral tudi v filmu Dovoljenje za ubijanje (Licence to Kill).

006: Igralec je bil pripravljen tudi na snemanje tretjega filma.

Timothy Dalton je bil povsem pripravljen na snemanje tretjega filma. Imel je že napisan scenarij, ki je nosil delovni naslov "Bond 17". V zgodbo je bilo že vključena naprednejša tehnologija in različna mikrovezja, dodelan pa je bil tudi lik Bondovega zlobnega nasprotnika v zgodbi ter lokacija, saj so filmsko zgodbo umestili na območje Kitajske, Hong Konga in Japonske.

007: Za igralca se tokrat v tretje ni srečno izšlo.

Pred začetkom snemanja njegovega tretjega filma o agentu 007 sreča ni bila na njegovi strani. Kompleksni pravni spori, ki jih filmski studio ni uspel razreševati uspešno, so bili razlog za zamik pričetka snemanja in produkcije filma. Igralec Timothy Dalton je zato po treh letih čakanja s težkim srcem oznanil, da odstopa od pogodbe in da v vlogi Bonda ne bo več nastopil.

Film Dih smrti (The Living Daylights), v katerem bo v vlogi Jamesa Bonda nastopil Timothy Dalton, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.50. Pred tem pa ob 19. uri ne zamudite še filma V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service), v katerem bo v glavni vlogi nastopil George Lazenby.

