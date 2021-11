Kaskaderski prizori v tem Bondovem filmu veljajo za ene od najbolj osupljivih

1. Film je ena od najboljših adaptacij knjige

Film Dovoljenje za ubijanje (License To Kill) je nastal na podlagi istoimenskega romana Iana Fleminga. Gre za eno od najboljših adaptacij, saj se povsem drži zgodbe in vzdušja knjige. Prav zaradi tega so ob izidu filma številni menili, da je kontroverzen in da vsebuje preveč nasilja in krutosti. V resnici pa je filmska ekipa le sledila zgodbi, ki jo je napisal Fleming.

Timothy Dalton v vlogi Jamesa Bonda Foto: IMDb

2. Kaskaderski prizori v tem filmu veljajo za ene od najbolj osupljivih

Splošno znano je, da so filmi o tajnem agentu 007 polni dih jemajočih kaskaderskih prizorov, film Dovoljenje za ubijanje (License To Kill) pa se ponaša z najbolj osupljivimi. Izstopajo prizori, ki vključujejo bežanje pred tankom, ki ga bo razneslo, in ropanje letala.

3. Film velja za enega od najbolj temačnih med vsemi v filmski seriji

V letih so izdali kar nekaj filmov o Jamesu Bondu, ki bi lahko bili kandidati za naslov najbolj temačnega, vendar je ta naziv pripadel filmu Dovoljenje za ubijanje (License To Kill). To je posledica dobre adaptacije knjige, saj filmu temačnost in krutost vdihnejo prav ti ohranjeni prizori nasilja iz zgodbe. Temačnost in ostrino je dodal tudi Timothy Dalton pri uprizarjanju Jamesa Bonda.

Bondovo dekle bo tokrat igrala Carey Lowell. Foto: IMDb

4. Bondovo dekle v tem filmu izstopa po svoji nevarnosti

V splošnem so dekleta, ki spremljajo junaka Jamesa Bonda v zgodbi, bolj plehki in enodimenzionalni liki. Malo je takšnih, ki so deležne akcije v zgodbi kot sam agent 007. A v filmu Dovoljenje za ubijanje (License To Kill) ni tako. Bondovo dekle, v vlogi katerega nastopa Carey Lowell, je nekdanja vojaška pilotka in obveščevalka agencije DEA (Ameriškega urada za boj proti drogam). Njen lik sodeluje v akcijskih prizorih in je vse prej kot plehek.

