Tako je bil zvezdnik videti prej… Bi ga prepoznali?

John Nettles, ki danes šteje že 79 pomladi, je v seriji Umori na podeželju (Midsomer Murders) začel igrati že leta 1997, v vlogi glavnega detektiva Toma Barnabyja pa na televizijskih zaslonih ostal vse do leta 2011. Četudi je bila to ena od najpomembnejših vlog, po katerih se ga bodo oboževalci večno spominjali, pa je imel uspešno kariero že pred snemanjem te dramske serije.

John Nettles na začetku svoje kariere. Foto: IMDb Med študijem je nastopal v bolj amaterskih predstavah, kmalu po tem pa se je John pridružil gledališču Royal Court Theatre in začel svojo kariero na odru. John je hitro zatem dobil svojo prvo filmsko vlogo v ameriškem filmu One More Time, le eno leto pozneje pa še redno vlogo v televizijski drami A Family At War, ki so jo predvajali dve leti.

John Nettles v vlogi Jima Bergaraca. Foto: IMDb Nato pa je sledila pomembna prelomnica v njegovi karieri. Leta 1981 je namreč dobil glavno vlogo v seriji Bergerac. Tudi tam je kar deset let igral policijskega detektiva, Jima Bergeraca, in prvič osvojil srca na milijone oboževalcev. Po letu 1991 se je ponovno vrnil na gledališke odre, vse dokler mu ni poti prekrižalo že omenjeno sodelovanje v seriji Umori na podeželju.

