Tako je Tom Hanks dokazal, da je res eden najprijaznejših zvezdnikov

Nocoj ob 22.20 si boste na Planetu lahko ogledali dramo z naslovom Zelena milja (The Green Mile), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Tom Hanks, Michael Clarke Duncan in David Morse. V nadaljevanju si lahko preberete zanimivosti iz zakulisja nastajanja te uspešnice, ki ima na IMDb oceno kar 8,6!

1. Film je prva adaptacija knjige Stephena Kinga, ki je samo v ZDA presegla sto milijonov ameriških dolarjev zaslužka.

Obsežna bibliografija priljubljenega avtorja Stephena Kinga je pogosto podlaga za nastajanje filmskih scenarijev. Več kot 30 njegovih del je že bilo uporabljenih za filmske projekte, nobena adaptacija pa še ni zaslužila več kot sto milijonov ameriških dolarjev, tako kot se je to zgodilo po izidu filma Zelena milja (The Green Mile). Film je ostal eden najbolj dobičkonosnih Kingovih adaptacij vse do leta 2017.

Frank Darabont, Stephen King in Tom Hanks. Foto: IMDb

2. Glavni igralec je v filmu sodeloval zaradi tega, ker je dolgoval uslugo režiserju.

Tom Hanks je v drami Zelena milja (The Green Mile) sodeloval zato, ker je dolgoval uslugo Franku Darabontu. Frank, ki je režiral tudi film Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption), je Hanksu ponudil glavno vlogo tudi v tem filmu, a jo je igralec zavrnil, ker je snemal film Forest Gump. Glavno vlogo v Zeleni milji je tako sprejel, da bi se mu na ta način oddolžil. Tom Hanks v prizoru iz filma. Foto: IMDb

3. Navdih za pisanje scenarija je scenarist črpal pri svojem bolnem mačku.

Frank Darabont, scenarist in režiser filma Zelena milja (The Green Mile), je 620 strani Kingove istoimenske knjige pretvoril v filmski scenarij v samo osmih tednih. V tem času so njegovemu mačku odkrili tumor, a ker ni bil v prevelikih bolečinah, Frank vseeno ni odložil pisanja scenarija. Mačkovo bitko s tumorjem je vključil v zgodbe na smrt obsojenih zapornikov, ki so prav tako samo čakali na neizogiben konec. Scenaristov maček je na žalost umrl ravno v času, ko je bil scenarij pri koncu.

4. Glavni igralec se je pred čustvenimi prizori spominjal tega, da ga je zapustil oče.

Michael Clarke Duncan se je na čustvene prizore pripravljal tako, da se je pred snemanjem spomnil na to, da ga je v otroštvu zapustil oče. Samo na ta način je lahko pokazal pričakovano stopnjo žalosti, kar pa se mu je obrestovalo, saj so te čustvene prizore ocenili kot ene najboljših iz čustveno nabite zgodbe, ki so nanjo tudi najbolj vplivali.

Michael Clarke Duncan med čustvenim prizorom. Foto: IMDb

5. Na snemanju so trenirali prave miške.

V filmski zgodbi nastopa tudi miška Mr. Jingles. Za njegovo vlogo so trenirali s kar 15 miškami. Vsako od teh so trenirali po več mesecev, zato da so znale izvesti trik, ki ga je od njih zahteval scenarij.

Mr. Jingles. Foto: IMDb 6. Glavni igralec je vsak petek zvečer celotno ekipo počastil s toplim obrokom.

Tom Hanks je vsak petek zvečer poskrbel, da so vsi člani filmske ekipe dobili obrok hrane. To je bila posebno lepa gesta, ki pa ne preseneča, saj Hanks velja za enega najprijaznejših ameriških igralcev. To je potrdilo že več režiserjev, ki so delali z njim, in oboževalcev, ki so ga spontano srečali in ustavili na ulici.

Dramo Zelena milja (The Green Mile) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22.20. Pred tem pa si ob 20.45 lahko pogledate tudi epizodo priljubljene serije Poroka na prvi pogled. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.