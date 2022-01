Igralec razočaran: Tega od soigralca nisem pričakoval

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 20.45 ogledali tretji del znanstvenofantastične akcijske serije Labirint: Zaton (Maze Runner: The Death Cure), ki je obenem tudi premiera meseca. V glavnih vlogah bodo nastopili Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario in Thomas Brodie-Sangster. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj sta igralca Dylan O’Brien in Thomas Brodie-Sangster povedala v enem izmed intervjujev na novinarski turneji ob koncu snemanja filmske serije.

Dylan O’Brien in Thomas Brodie-Sangster sta se na svoji novinarski turneji ustavila tudi v Londonu. Dylan O’Brien, ki sicer prihaja iz ZDA, se je tako s Thomasom odpravil v njegov rodni kraj, a ta zanj ni pripravil turističnega ogleda mesta.

Dylan je v intervjuju pojasnil: "V Londonu smo pristali okrog 11. dopoldne. Jaz sem moral še skozi ameriško carino, Thomas pa je zato prej prišel do svojega avtomobila. Na letališču me je pustil samega z SMS-sporočilom: Oprosti, jaz sem že v avtomobilu. Se vidiva jutri."

Dylan je priznal, da je bil naposled rahlo razočaran, da se nista družila, saj je bila ura šele 11, dan pa mlad. "Nisem pričakoval takšnega začetka svojega obiska v Londonu," je še dodal.

Dylan O Foto: IMDb Igralca sta nato v intervjuju spregovorila o tem, kako doživljata razhod filmske zasedbe, ki je pri tej filmski seriji sodelovala kar pet let, in pa o tem, ali mislita, da bodo imeli še kdaj priložnost sodelovati skupaj.

"Bojim se, da ni realno pričakovati, da bi lahko še kdaj sodelovali vsi skupaj," je sprva dejal Thomas Brodie-Sangster. Dylan ga je ob tem sprva dopolnil s šalo: "Mogoče je, da sploh nikoli več ne dobimo službe." Nato pa je v resnejšem tonu dejal: "Ves čas se pogovarjamo, kako zabavno bi bilo, če bi še kdaj lahko sodelovali vsi skupaj. Tudi jaz sem mnenja, da je to verjetno težko izvedljivo. Če se pa slučajno zgodi, bodo morale biti za to krive res čudne okoliščine."

V sklepnem delu intervjuja pa sta igralca razkrila še, kaj sta shranila za spomin s snemanja trilogije Labirint. Prvi je to razkril Thomas: "Doma imam svojo puhasto jakno z ovratnikom. Res je dobra in še vedno ima luknjo tam, kjer je šel skozi pas. Kar me sicer malo moti, ampak nič ne de." Nato pa je o tem spregovoril še Dylan: "Shranil sem vsak predmet, s katerim sem ubil katerega od prijateljskih likov v filmu." Na vprašanje, ali je to res, se je samo navihano zasmejal.

