To je razlog, da igralko po koncu snemanja vedno grabi panika

Nocoj ob 22.45 si boste na Planetu lahko ogledali znanstvenofantastično akcijo Labirint: Pogorišče (The Maze Runner: The Scorch Trials). V filmu igra tudi Kaya Scodelario, ki je priznala, da filmov, v katerih nastopa, ne more gledati v družbi prijateljev ali družine, ker jo ob tem prevevata strah in panika.

"Sovražim končane filme. Vsakič, ko snemamo, vložim v delo kanček svoje duše. Zaradi velikega vložka, ki ga namenim filmu, sem vsakič zelo zaščitniška do izdelka. Ker vem, koliko dela je bilo potrebnega, me je res strah, da bo kdo film obsojal ali da ga ne bo razumel. Filmov nato sploh ne morem gledati z družino in prijatelji, ker se mi zdi, da imajo občutek, da jim morajo biti všeč, ker v njih igram jaz. Res, vsak konec snemanja doživljam v paniki," je razkrila zvezdnica.

Kaya Scodelario v prizoru iz filma Labirint: Pogorišče Foto: IMDb

Snemanje celotne trilogije Labirint je trajalo kar pet let. Igralka je priznala, da ji to na začetku ni najbolj ustrezalo. "Malo sem bila v dvomih, ker imam včasih tiste trenutke, ko ne vem niti, kaj bom počela naslednji dan. Priznam, da sem bila kar malo iz sebe, ker sem se tako zavezala za pet let vnaprej. Ampak na srečo smo se z zasedbo krasno ujeli, tako da odločitve ne obžalujem," je pojasnila.

Dylan O'Brien Foto: IMDb

V filmu so v vseh nevarnih in akcijskih prizorih nastopili kar igralci sami, brez kaskaderskih dvojnikov. Kljub temu pred tem niso imeli intenzivnih treningov.

"S preostalimi igralci smo skupaj večkrat tekli in opravili nekaj treningov v telovadnici. To je zadoščalo, ker v prizorih od nas niso zahtevali česa norega. V prizorih nismo uporabljali dvojnikov, ker smo mi zagotovo bolje opravili nalogo, saj smo bolje vedeli, kaj se v zgodbi pričakuje od nas," je povedal igralec Dylan O'Brien.

Znanstvenofantastično akcijo Labirint: Pogorišče (The Maze Runner: The Scorch Trials) si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 22.45

