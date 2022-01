Igralko je bilo strah priti na prvo snemanje te uspešnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20.00 si boste lahko na Planetu ogledali znanstvenofantastični akcijski film Labirint (The Maze Runner). V glavnih vlogah bosta zaigrala Dylan O’Brien in Kaya Scodelario. Glavna igralka je v intervjuju med drugim razkrila, kako se je na snemanju ujela z glavnim igralcem in zakaj jo je bilo strah priti na prvo snemanje.

Kaya Scodelario, ki je zaslovela z vlogo v britanski televizijski seriji Skins, tokrat v filmu Labirint (The Maze Runner) nastopa v vlogi Terese, katere osebnost je prava uganka. V filmu se skupaj z moškimi sovrstniki znajde v skrivnostnem in smrtonosnem labirintu. Scenarij za to znansvenofantastično akcijo pa je nastal na podlagi prvega romana priljubljene knjižne trilogije Jamesa Dashnerja.

Igralka Kaya Scodelario je v začetku intervjuja najprej spregovorila o odnosu z glavnim igralcem Dylanom O'Brianom. Ta v filmu igra v vlogi Thomasa, ki s Tereso takoj splete prav posebno vez: "Bilo je noro. Takoj sva se povezala in takoj se mi je priljubil. Skupaj sva bila na nočnem poletu, se ves čas pogovarjala in takoj mi je prirasel h srcu. Ni običajen zvezdnik, ki bi bil poln sam sebe, ampak talentiran in izredno prijeten fant."

Kaya Scodelario in Dylan O'Brian Foto: IMDb V nadaljevanju intervjuja je glavna igralka razkrila, kakšni občutki so jo prevevali ob prvem prihodu na prizorišče snemanja filma. "Bilo je povsem zastrašujoče. To je bil moj prvi ameriški film, za povrhu vsega pa sem prišla v filmsko zasedbo samih fantov. Obremenjevala sem se s tem, kako se bodo šalili na moj račun zaradi klasičnih pripomb, ki jih običajno poslušamo ženske," je priznala Kaya.

Igralka je sicer po rodu Britanka, a v filmu govori z ameriškim naglasom. V nadaljevanju intervjuja je na to temo dejala, da je avdicijo sicer opravljala v Angliji, ampak z ameriškim naglasom, kar se ji je očitno obrestovalo, saj je dobila vlogo. Razkrila pa je še, da so jo fantje na snemanju naučili nekaj običajnih ameriških fraz in rekov.

V sklepnem delu intervjuja pa je Kaya Scodelario povedala še, kaj jo je najbolj pritegnilo k sodelovanju pri tem filmu. "V svoji vlogi moram v filmu storiti kar nekaj relativno norih stvari, ampak ravno to me je pri scenariju najbolj navdušilo. Sicer se s športom bolj malo ukvarjam, zato sem bila večkrat v dvomih, ali bom sploh zmogla odigrati te prizore, ne da omedlim. Na srečo sem se lahko prisilila in motivirala, da sem lahko s fanti ves dan tekla naokrog."

Kayo Scodelario boste na Planetu lahko videli nocoj ob 20.00, ko bo nastopila v glavni vlogi znanstvenofantastične akcije Labirint (The Maze Runner). Ne spreglejte pa kriminalne uspešnice Šakal (The Jackal), ki sledi ob 21.45.

Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.