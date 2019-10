Nedeljska akcija s filmom Labirint: Pogorišče #premiera

Napeta akcijska pustolovščina Labirint: Pogorišče nadaljuje zgodbo filmske sage Labirint. Tokrat se Thomas in njegovi tovariši znajdejo pred največjim izzivom do zdaj, saj poskušajo razrešiti skrivnost vplivne organizacije, kar jih popelje na Pogorišče - opustošeno pokrajino, polno nepredstavljivih ovir. Film lahko na Planetu ujamete v nedeljo ob 20. uri in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Tako kot prvi film iz sage Labirint je tudi drugi nastal na podlagi romana istoimenske knjižne serije Jamesa Dasherja. Postapokaliptična knjižna serija je razvnela domišljijo bralcev po svetu, ki so jo označili za mešanico Gospodarja muh, knjižne serije Igre lakote in TV-nadaljevanke Izgubljeni otok (Lost).

Tokrat je v središču Labirinta potovanje in v nadaljevanju sage se Thomas s tovariši znajde pred največjim izzivom do zdaj: razrešiti poskušajo skrivnost vplivne organizacije ZLOBA. Iskanje jih popelje na Pogorišče – opustošeno pokrajino, polno nepredstavljivih ovir. Naši junaki se spajdašijo z uporniki, se zoperstavijo hudo premočnim silam organizacije ZLOBA in razkrijejo grozljive načrte, ki jih ima ta z vsemi njimi.

V glavni vlogi Thomasa igra Dylan O'Brien, ki ga poznamo iz priljubljene serije Najstniški volkodlak (Teen Wolf). Kaya Scodelario, ki igra Tereso, je nase opozorila v britanski seriji Skins in v petem filmu iz serije Pirati s Karibov, Thomas Brodie-Sangster (Newt) pa je znan iz Igre prestolov, videli smo ga tudi v filmih Pravzaprav ljubezen (Love, Actually) in Nanny McPhee. Poleg mladih igralcev v filmu pečat pustijo že uveljavljena imena, kot so nominiranka za oskarja Patricia Clarkson, Lily Taylor (Ransom, American Crime) in Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul).

Film Labirint: Pogorišče je prejel dve nagradi priljubljenosti Teen Choice, tudi za najboljšega akcijskega junaka.

Filmsko uspešnico Labirint: Pogorišče si lahko na Planetu ogledate v nedeljo, 13. oktobra, ob 20. uri.

