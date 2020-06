Zaradi hudih obtožb zvezdnik odletel iz serije

Na Planetu si boste nocoj lahko ogledali prva dva dela vizualno privlačne in neznansko napete detektivske miniserije Agathe Christie Gnezdo zla (Ordeal By Innocence). Druga dva dela bosta na sporedu prihodnji četrtek. Zanimivo je, da so na Otoku zaradi obtožb na račun enega od igralcev začetek predvajanja serije tik pred zdajci morali prestaviti. Prizore, v katerih je bil omenjeni igralec, pa so morali celo na novo posneti z drugim igralcem v tej vlogi.

Britanska televizijska hiša BBC je pred dvema letoma serijo Gnezdo zla umaknila s sporeda, potem ko sta dve ženski obtožili posilstva igralca v seriji Eda Westwicka, najbolj znanega po vlogi v ameriški drami Gossip Girl.

Čeprav je zvezdnik obtožbe takrat odločno zanikal in so bile obtožnice zoper njega kasneje tudi umaknjene, so se ustvarjalci odločili, da igralca vseeno odstranijo iz serije in njegove prizore še enkrat posnamejo z drugim igralcem.

Vlogo, ki jo je prvotno odigral Ed Westwick, je na ponovljenem snemanju prevzel Christian Cooke. Tudi vsi igralci, ki so sodelovali v prizorih z Westwickom, so se morali vrniti v graščino na zahodni obali Škotske. Le ena igralka se snemanja ni mogla udeležiti, zato so s pomočjo tehnologije spojili prvotne in nove posnetke.

Christian Cooke Foto: IMDb

Kar 35 minut prizorov je bilo treba v dvanajstih dneh na Škotskem ponovno posneti v neprijaznem januarskem vremenu in jih spojiti s prvotnimi prizori, ki so jih snemali v poletnih mesecih. Gledalci z ostrim očesom bodo v kakšnem prizorou opazili, da se igralcu kadi iz ust zaradi nizkih temperatur, ki so med ponovnim snemanjem spremljale snemalno ekipo.

Vse rekvizite je bilo treba znova postaviti na pravo mesto in prostore še enkrat preoblikovati v slogu petdesetih let. Tudi kostume so morali spet dobiti nazaj od drugih produkcij v Parizu in Rimu. Dvanajstdnevno snemanje in postprodukcija sta BBC stala približno dva milijona funtov.

"V zakulisju je bilo narejenega veliko dela, saj je bil tudi logistično velik zalogaj zbrati celotno zasedbo še enkrat na snemalnem prizorišču. Verjamem, da je bilo težko, a dobil sem občutek, da se vsi trudijo, da bi bila ta izkušnja zame kar se da dobra. Tudi igralska zasedba me je zelo dobro sprejela. Imel sem občutek, kot da smo se vsi prvič zbrali na snemanju te serije," je bil navdušen Cooke, ki je priznal, da ni vedel, kako je vlogo v seriji odigral Westwick.

"Nisem imel pojma in ne bi hotel vedeti. Vsak igralec vlogo odigra drugače, zato je bil moj predpogoj pred snemanjem, da lahko lik naredim in ga interpretiram po svoje."

Prva dva dela miniserije Gnezdo zla bosta na Planetu na sporedu NOCOJ ob 20. uri, naslednja dva dela pa sledita prihodnji četrtek, 11. junija.

