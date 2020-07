Tako se je Charlize Theron maščevala zvezdniškim soigralcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filmska igralka Charlize Theron je razkrila, da je med snemanjem filma Italijanska misija (The Italian Job) soigralca Marka Wahlberga, ki si ga boste lahko v soboto ob 22. uri na Planetu ogledali v komediji Ted 2, s svojo agresivno vožnjo pripravila do bruhanja, na kar je bila izredno ponosna.

Igralka Charlize Theron se je pred časom v enem izmed intervjujev ozrla na svojo izjemno filmsko kariero, pri tem pa izpostavila dogajanje med snemanjem filma Italijanska misija (The Italian Job).

Priznala je, da je bila močno užaljena, ko je videla, da so v predpripravah na snemanje filma zanjo predvideli šest tednov več učenja vratolomne vožnje avtomobilov za kaskaderske vložke v filmu kot njenim moškim soigralcem Marku Wahlbergu, Jasonu Stathamu in Edwardu Nortonu, ki so bili sicer večinoma uveljavljeni zvezdniki akcijskih filmov.

Prav zaradi tega je bila odločena, da vsem dokaže, da je lahko enako dobra ali celo boljša voznica od njih. In uspelo ji je. "Zelo živo se spominjam, kako sem morala med enim izmed treningov celo ustaviti avtomobil, da je Mark Wahlberg lahko izstopil in šel bruhat. Ko sem delala 360-stopinjske obrate, mu je namreč postalo zelo slabo," je povedala z nasmeškom na obrazu.

"Bila sem zelo ponosna na kaskaderske vložke, ki smo jih igralci sami izvedli v tem filmu," je dejala Charlize Theron in posebej omenila prizor, v katerem sta se z Wahlbergom vozila skozi nakupovalno središče, polno ljudi.

"V tem prizoru sem vozila sama. Bil je izjemno dober občutek, saj sem se začela zavedati, česa vse smo ženske sposobne. Vseeno pa velja, da posebej v tem filmskem žanru žensk ne obravnavajo enako kot naših moških kolegov, kar se mi ne zdi prav," je še povedala zvezdnica.

