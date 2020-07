Si želite mišic igralca Marka Wahlberga? #foto

Nocoj ob 22.15 si na Planetu lahko ogledate odbito komedijo Ted, v kateri poleg animiranega in precej nevsakdanjenega plišastega medveda nastopata tudi Mark Wahlberg in Mila Kunis. Wahlberg je v zadnjem času opozoril nase tudi s tem, da je zelo discipliniran pri skrbi za svojo telesno pripravljenost.

Nočna vadba

Za mišice je treba garati. Nič ni samoumevno, tudi zvezdniki niso nobena izjema. Tudi oni se za marsikatero vlogo zredijo ali pa shujšajo oziroma oblikujejo svoje mišice. Tako je tudi pri igralcu Marku Wahlbergu.

Zadnja leta ima kar poseben urnik. Nekateri bi rekli, da celo bizaren, saj je bil na spletu tudi tarča napadov zaradi le-teh. Igralec namreč vstaja sredi noči zaradi telovadbe. To ni zdravo, so bili le nekateri očitki.

Foto: zajem zaslona/Instagram Story To so nočni posnetki ene od njegovih rutinskih vadb, večinoma to pomeni, da je tam nekje med tretjo in peto zjutraj. Serijo vadb je objavil kar na svojem profilu na Instagramu. Postal je tako zagrizen telovadec, da je odprl tudi svojo telovadnico. Uporablja pa tudi vse bolj priljubljen način vadbe, in sicer F45, kar pomeni, da sama vadba traja 45 minut. Čar takšne vadbe je, da se aktivirajo in med seboj povežejo vse mišične skupine.

Foto: zajem zaslona/Instagram Story

Uteži, vrvi, različne steze, TRX-trakovi so del njegovega vsakdana. Ob tem pa je pozoren tudi na prehrano. Za zajtrk (tudi sredi noči) si pripravi kosmiče, borovnice in arašidovo maslo. Sledi še beljakovinski napitek. Po treningu pa poje kar tri sendviče s puranjim mesom.

Foto: zajem zaslona/Instagram Story

Foto: zajem zaslona/Instagram Story

Discipliniran način življenja zvezdnika pa je pravo nasprotje filma Ted, v katerem igra. Ko se Johnova (igra ga Marka Wahlberga) želja uresniči, da bi njegove medvedek oživel, ta prevzame tudi slabe lastnosti.

Od razuzdanosti do preklinjanja. Poskrbi pa tudi za dozo smeha. Film Ted z odraslim humorjem, ki je režiserski prvenec Setha MacFarlana, si je prislužil nominacijo za oskarja in se je povzpel na 12. mesto lestvice najuspešnejših filmov leta 2012.

Igrano-animirana komedija Ted bo na sporedu NOCOJ ob 22.15 na Planetu.

