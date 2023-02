"Ta film je mojstrovina," je prepričan Woody Harrelson

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22.15 premierno ogledali tragikomično kriminalno dramo Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). V glavnih vlogah bodo zaigrali Frances McDormand, Sam Rockwell in Woody Harrelson, ki je v intervjuju razkril, da se mu zdi ta film prava mojstrovina.