Zvezdnica zaradi snemanja tega prizora ni mogla spati kar štiri noči

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali akcijski triler Sicario: Onkraj zakona (Sicario). V njej bo poleg Josha Brolina, Benicia del Tora in Jona Bernthala v glavni vlogi nastopila tudi Emily Blunt. Igralka je razkrila, zakaj je zaradi tega filma predhodno prekinila svojo porodniško odsotnost in po snemanju katerega prizora ni mogla očesa zatisniti kar štiri dni zapored.

V filmu, ki je prejel nominacijo za tri oskarje, lahko spremljamo FBI-agentko Kate (Emily Blunt), ki je locirana na meji med Mehiko ter ZDA, kjer raziskuje kriminalna dejanja, povezana z vojno prekupčevalcev mamil. Pod vodstvom skrivnostnega svetovalca z vprašljivo preteklostjo se mora Kate odpovedati vsem svojim načelom, da bi preživela.

Emily Blunt. Foto: promocijsko gradivo Emily Blunt, ki je štiri mesece pred začetkom snemanja postala mati, si je sicer nameravala vzeti veliko daljši porodniški dopust, a režiserju filma Sicario Denisu Villeneuveju enostavno ni mogla reči ne. Pojasnila je:

"Denis me je obiskal, ko je bila moja hčerka stara štiri tedne. Jaz sem sedela pred njim nenaličena in v pižami ter dojila, on pa mi je razlagal o tem filmu. Sprva sem ga samo gledala, nato pa vprašala, ali je res prepričan, da si želi, da v glavni vlogi nastopim jaz. On pa mi je s francoskim naglasom rekel: 'Da, madame, čutim, da boste odlični!' On je res kot prikriti lovec na glave. Privabi te z nasmehom in humorjem in kar naenkrat se zaveš, da v prekleti Mehiki voziš avto 200 kilometrov na uro."

Igralka je, še preden je pristala na sodelovanje, imela pomisleke, da bo film zelo temačen, in to se je izkazalo za resnično. Igralka namreč po snemanju enega od prizorov ni mogla spati kar štiri noči zapored. Pojasnila je:

"To je bilo zaradi scene, v kateri se z Jonom Bernthalom stepeva. Jon mi je sicer rekel, naj ga brezskrbno udarim z vso močjo, ker se ukvarja z boksom in je udarcev vajen. Na koncu sva res nehumano pretepla en drugega, pri čemer je mene gnala samo želja, da me ta moški ne sme premagati. Tega nisem občutila še nikoli prej. Sicer mi je bilo zelo všeč, da ni šlo za neki smešen akcijski prizor, v katerem samo brcam v zadnjico nekoga, ki bi me lahko v boju premagal katerikoli dan v tednu še pred zajtrkom. Vseeno pa je bil po drugi strani grozljiv in zaradi njega, vsakič ko sem se ulegla, nisem mogla zaspati."

Emily Blunt po snemanju nekega prizora ni mogla zaspati kar štiri noči zapored. Foto: promocijsko gradivo Emily, ki igra eno glavnih vlog, je v tem filmu izjemno močna ženska, ki je ni strah ničesar in ki izvaja veliko akcijskih prizorov. Tudi režiser je bil zato v hudi dilemi, ali ne bi njene vloge raje preoblikoval v moško. Igralka je razkrila, kaj je bil povod za te pomisleke:

"To bi bilo zelo neumno. Vse pa izhaja iz tega, da ljudje dandanes namreč analizirajo vse, tudi to, ali večji dobiček ustvarjajo akcije z moško ali žensko vodilno vlogo. Tudi Denisu so zato rekli, da bo film zaslužil več, če bo glavni igralec moškega spola. Na srečo je ostal pri prepričanju, da se je vredno boriti proti tem stereotipom, saj so se tudi glavne ženske vloge v akcijah že večkrat izkazale za zelo dobičkonosne."

Akcijski triler Sicario: Onkraj zakona (Sicario) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri. Sledila mu bo še kriminalka Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) z začetkom ob 22.15! Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.