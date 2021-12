Ta film je končal tradicijo filmov o agentu 007

Tradicija je v filmih o Jamesu Bondu sicer zakoreninjena. Uvodni prizor, ki gledalca vedno osupne, prestižni avtomobili, lepe ženske, Bondova pijača in njegova svetovno znana predstavitvena fraza: "Bond, James Bond." Vse to je že skoraj nujno pristno v vsakem filmu o agentu 007. Filmi o Jamesu Bondu pa so običajno v odjavni špici razkrivali tudi naslove prihajajočih filmov.

Odjavne špice filmov o Jamesu Bondu so včasih razkrivale naslov prihajajoče uspešnice. S tem so želeli producenti občinstvo ohraniti na trnih, da bi z veliko vnemo čakalo na izid naslednje filmske uspešnice. Film Octopussy je bil zadnji v filmski seriji, v katerem se je to še zgodilo. To tradicijo so za tem opustili, saj je Hollywood postajal vedno bolj dinamično prizorišče, ki ni več ponujalo varnosti pri objavljanju tovrstnih informacij. Producenti so namreč naleteli na različne ovire, kot so odpovedi glavnih igralcev in pravni spori, ki so jim tovrstne napovedi preprosto onemogočili.

Dandanes tovrstnega razkrivanja naslova prihodnjega filma ali epizode v seriji praktično ni mogoče zaslediti nikjer. Tudi najbolj donosne franšize nočejo tvegati in se zavezati k naslednjemu naslovu, ne da bi videle predhodni odziv gledalcev in kritikov. Predhodna tradicija je v filmih o agentu 007 izhajala iz tega, da so včasih filme posneli izredno hitro. Naslednjega so lahko izdali že v enem letu. V preteklih letih pa se je čas produkcije začel podaljševati in trend se je moral spremeniti. Tako je bil film Octopussy zadnji, ki je gledalcu še postregel z napovedjo naslednje filmske uspešnice.

Film Octopussy, v katerem v glavni vlogi nastopa Roger Moore, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 21.35. Pred tem pa ne zamudite še ene njegove uspešnice o agentu 007, ki nosi naslov Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only), z začetkom ob 19. uri.

