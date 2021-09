Sobotna filmska premiera: Dekle na vlaku

V soboto, 4. septembra, bo ob 21.15 na Planetu triler Dekle na vlaku (The Girl on the Train) z Emily Blunt v glavni vlogi, ki je bila za odlično igro nominirana za številne nagrade, tudi za bafto in nagrado igralskega ceha. V filmski uspešnici, ki je bila posneta po napetem romanu Paule Hawkins, igrajo tudi Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Allison Janney, Lisa Kudrow, Haley Bennett in drugi. Dekle na vlaku je režiral Tate Taylor (Služkinje, Pot na vrh), film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Emily Blunt je Dekle na vlaku

Skrivnostna zgodba filma se odvija okoli razočarane Rachel, ki se je po odkritju moževe nezvestobe in ločitvi predala alkoholu. Čeprav je izgubila službo, se še vedno vsak dan vozi z vlakom v London, pot pa jo vodi tudi mimo doma nekdanjega moža. Opazovati začne bližnjo hišo na videz srečno zaljubljenih Scotta in Megan ter si v domišljiji ustvari njun popolni svet. Toda nekega dne z vlaka opazi pretresljiv prizor, naslednje jutro pa se zbudi s poškodbami in brez spomina na preteklo noč. Ko na televiziji izve, da je Megan izginila, poskuša pomagati pri policijski preiskavi, vendar kmalu na plano pokukajo številne sence njene preteklosti.

Film je bil velika uspešnica v kinodvoranah, saj je ob 50-milijonskem proračunu s predvajanjem po svetu zaslužil več kot 170 milijonov dolarjev, na podelitvi nagrad People's Choice pa je prejel nagrado v kategoriji gledalcem najljubšega trilerja.

V nedeljo ob 19.45 nas bodo zabavali Mojstri iluzij

Tudi v nedeljo, 5. septembra, bodo na Planetu odlični filmi, saj bo ob 19.45 na sporedu vizualno spektakularen triler Mojstri iluzij (Now You See Me) o dveh kriminalistih (Mark Ruffalo, Melanie Laurent), ki preiskujeta skupino iluzionistov (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco). Ti so med eno svojih predstav oropali banko, denar pa podarili občinstvu.

V nedeljo ob 22. uri sledi še akcijski film Plačanci (Expendables), ki je prvi iz serije akcijskih filmov, v katerih nastopajo vsi največji akcijski junaki filmskih platen zadnjih desetletij (Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren). Zgodba govori o uslužbencu Cie, ki najame ekipo plačancev, da bi se znebili južnoameriškega diktatorja in odpadniškega agenta Cie. Toda izkušeni bojevniki se znajdejo v pasti, polni prevar ...

