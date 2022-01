S tem je Anna Kendrick soigralcu vzela sapo

Komedija Miza št. 19 (Table 19) govori mizi, ki je na poroki postavljena v ozadje, tja pa mladoporočenca posedeta skupaj vse nezaželene goste: mladoletne čudake, družbene neprilagojence in povabljene iz gole vljudnosti, za katere si nihče ni mislil, da se bodo tudi v resnici prikazali.

V začetku intervjuja je nekdanja zvezda serije Prijatelji (Friends) Lisa Kudrow najprej poudarila, da se je snemanja tega projekta zelo veselila, saj je spet imela priložnost snemati z veliko igralsko zasedbo. Enakega mnenja sta bila tudi Wyatt Russell in Craig Robinson, ki je dodal: "Najbolj so me prepričali s tem, ko so mi razkrili, da bo v filmu igrala tudi Lisa."

Miza št. 19. Foto: IMDb V nadaljevanju intervjuja je igralec Craig Robinson razkril še, da ga med igralsko zasedbo ni navdušila samo Lisa Kudrow, temveč tudi Anna Kendrick. Na igralca je namreč naredila močan vtis, ko je videl, kako svojo podpovprečno višino (visoka je 1,57 metra) uporablja v svoj prid tako, da se spretno giblje po zelo natrpanih prostorih.

Robinson je to tudi pojasnil: "Enkrat sva bila v baru, ki je bil natrpan do zadnjega kotička. Ampak ona je tako majhno bitje, svojo višino pa je spretno izrabila za manevriranje med gnečo. Medtem ko sem jo opazoval, sem bil res navdušen."

Ob tem se je spomnil na še en dogodek, ki ga je doživel z igralko Anno. Povsem mu je vzelo sapo, ko jo je v živo slišal rapati. "Vsi smo jo sicer videli v filmu Pitch Perfect, kjer se je dokazala tudi v glasbenih vodah. Ampak enkrat sva po snemanju filma odšla v bar na pijačo. Tja je prišel tudi Jay-Z in Anna se mu je brez zadržkov pridružila na odru."

Komedijo Miza št. 19 si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa niti romantične komedije Tistega čarobnega dne (One Fine Day), ki sledi ob 21.30.

