Evropsko prvenstvo v ženskem rokometu bo vse več kot le to #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z ambasadorkami evropskega prvenstva v ženskem rokometu. Zaupale so nam, od kod črpajo moč za svoje delo in uspehe, pa tudi to, kako na njihovo uspešnost gledajo njihovi partnerji.

Novembra bomo v Sloveniji lahko priča največjemu dogodku za ženske v zgodovini samostojne Slovenije. Potekalo bo namreč evropsko prvenstvo v ženskem rokometu, ki pa se ne osredotoča samo na rokometašice in šport, ampak v ospredje daje tudi močne in uspešne ženske, obenem pa podpira tudi ideje za izboljšanje položaja žensk v družbi. S seboj prinaša tudi različna sporočila za opolnomočenje žensk v družbi.

Ambasadorka je tudi pevka Senidah, ki je dejala, da je že skrajni čas, da samo ženske stopijo skupaj in storijo nekaj velikega. Pevka je namreč velika zagovornica ženskih pravic, trdno pa stoji za dejstvom, da ni treba, da je ženska glasna, da bi bila močna. Ob besedi moč pa ima v mislih predvsem svojo mamo.

Slovenija je sicer država, ki na področju enakosti žensk in moških velja za bolj razvito. Voditeljica in novinarka Anja Hlača Ferjančič je ob tem dejala: "Nismo še čisto tam, mislim pa, da nam gre dobro. Menim tudi, da moramo vse, ki imamo glas, na to opozarjati. Stanje pa ni slabo." Za prisotnost tega razlikovanja pa smo največkrat krive prav ženske, pravi profesorica ljubljanske univerze Mojca Doupona. "V nas je ovira, ker mislimo, da ne moremo zavzeti nekih položajev v družbi ali pa nekega poklica, saj svoje okolje omejujemo samo na družino," je še pojasnila.

Mojca Doupona - profesorica na ljubljanski univerzi. "Ko se pogovarjam s kolegicami, pogosto slišim, da si ne upajo v medije in na javne dogodke, ali pa pravijo, da nečesa ne znajo dovolj dobro. Določene analize kažejo, da so moški na drugi strani povsem drugačni. Moški bo v svoje znanje prepričan 50-, 60-odstotno in ga bo delil z drugimi. Ženske pa želimo biti 90- ali raje stoodstotno prepričane in to je naša težava," je izpostavila pravnica in novinarka Nataša Pirc Musar. Nataša pa je tudi ena tistih, ki žensko enakopravnost vidi v bolj črni kot barvni sliki: "Ženske še vedno ne znamo, ne zmoremo stopiti ob bok moškim. Prednosti ne potrebujemo, saj smo vrhunske, vsaka na svojem področju. Pa nekako še vedno ne dobimo prostora."

Pravnica in novinarka Nataša Pirc Musar. Anja Hlača Ferjančič v poslovnem svetu poudarja predvsem empatičnost, ki je ženske premoremo več: "Ko vidiš, da nekdo potrebuje pomoč, izpustiš službene obveznosti in pomagaš, da bi mu bilo bolje. Ob tem se mi zdi pomembno tudi vprašanje neplačanega dela. Empatičnost je tako sicer dobra lastnost, ampak ko meriš zaslužke nekoga in kako hitro napreduje v službi, se lahko izkaže tudi za slabo lastnost. To pa je škoda, ker empatične ljudi potrebujemo tudi na vodilnih položajih."

Anja Hlača Ferjančič. Nasprotje izrečenim besedam predstavlja direktorica agencije RTA Katarina Karlovšek, ki ni privrženka delitve na moške in ženske vloge: "Ne razmišljam velikokrat o tem, od kod izhaja ženska moč. Jaz pravim, da ima vsak v življenju svoje poslanstvo in vsak ima svoj smisel ter fokus. Najpomembneje je, da se vsak tega drži – ne glede na to ali je moški ali ženska. Tu smo vsi na istem."

Nekdanja vrhunska rokometašica Deja Doler Ivanović pa je v nadaljevanju prispevka razkrila lep primer, kako se ženske razlikujemo od moških. "Ko sem govorila z enim od mojih trenerjev, ki je treniral tako moško kot žensko ekipo na vrhunski ravni, sem ga vprašala, katero ekipo raje trenira. Odgovoril mi je, da je moške lažje trenirati, ženske pa bolj prijetno," je razkrila Deja.

Deja Doler Ivanović. Ob koncu pa smo z uspešnimi damami spregovorili še o enakopravnosti v partnerskem odnosu, ki jo vse zagovarjajo. Deja je dejala, da sta s partnerjem zagotovo enakovredna in usklajena ter da nimata težav s tem, kdo vodi. Profesorica Mojca je razkrila, da je v njenem odnosu s partnerjem in družino ključno predvsem prilagajanje. Nataša pa je povedala, da je energija obeh spolov potrebna v vseh življenjskih položajih: "Nikoli ni dobro, da je nekje preveč žensk ali preveč moških." Anja Hlača Ferjančič je ob koncu priznala: "Ne da bomo ženske same rešile svet, ampak skupaj z moškimi pa ga bomo."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.